世界盃2022︱阿根廷人上街慶祝入決賽　布宜諾斯艾利斯歡喜若狂

憑着美斯（Lionel Messi）的入球以及向祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）交出助攻，以3:0擊敗上屆亞軍的克羅地亞，繼2014年之後，再次打入世界盃的決賽。

雖然球隊距離冠軍仍有一場的比賽，不過阿根廷人已急不及待上街慶祝。在首都布宜諾斯艾利斯的共和國廣場，數以十萬計的市民迫爆鄰近的科連特斯大道和七月九日大道，當中有人戴上已故名宿馬勒當拿（Diego Maradona）以及美斯的面具。

一名球迷表示：「我很享受今屆世界盃。我感到我們真的很好，而且有足夠能力面對任何事情。」球迷又指：「這並不簡單。我們真累了，不過我們找到自己的優勢，並取得了勝利。我們用很好的方式完結這場比賽，我現在感覺非常開心。」另一位表示：「這陣容已超越了整體。他們有智慧而且聰明，他們可以閱讀球賽，知道在需要時應該怎樣，同時在有需要怎樣用球。我們展示富有技術的足球。」

阿根廷將會在周日（18日）的決賽面對法國或摩洛哥，而這是阿根廷史上第6次打入世界盃的決賽。不過阿根廷對上一次取得冠軍，已是1986年。