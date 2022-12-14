熱門搜尋:
C觀點 世界盃 陳奕迅演唱會 聖誕節2022 姜濤 二手樓 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
體育
2022-12-14 13:08:12

世界盃2022︱阿根廷人上街慶祝入決賽　布宜諾斯艾利斯歡喜若狂

分享：
阿根廷人民走上布宜諾斯艾利斯街頭慶祝。(路透社)

阿根廷人民走上布宜諾斯艾利斯街頭慶祝。(路透社)

相隔8年後再次打入世界盃的決賽，阿根廷市民在周二（13日）市面已欣喜若狂，大批國民走到首都布宜諾斯艾利斯的共和國廣場及周邊一帶道路。

憑着美斯（Lionel Messi）的入球以及向祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）交出助攻，以3:0擊敗上屆亞軍的克羅地亞，繼2014年之後，再次打入世界盃的決賽。

即睇世界盃2022專頁　關注賽程免費直播最新戰情

一文睇清32隊世界盃決賽周大軍名單

大批阿根廷人上街慶祝。(路透社) 大批阿根廷人上街慶祝。(路透社) 大批阿根廷人上街慶祝。(路透社)

雖然球隊距離冠軍仍有一場的比賽，不過阿根廷人已急不及待上街慶祝。在首都布宜諾斯艾利斯的共和國廣場，數以十萬計的市民迫爆鄰近的科連特斯大道和七月九日大道，當中有人戴上已故名宿馬勒當拿（Diego Maradona）以及美斯的面具。

一名球迷表示：「我很享受今屆世界盃。我感到我們真的很好，而且有足夠能力面對任何事情。」球迷又指：「這並不簡單。我們真累了，不過我們找到自己的優勢，並取得了勝利。我們用很好的方式完結這場比賽，我現在感覺非常開心。」另一位表示：「這陣容已超越了整體。他們有智慧而且聰明，他們可以閱讀球賽，知道在需要時應該怎樣，同時在有需要怎樣用球。我們展示富有技術的足球。」

阿根廷將會在周日（18日）的決賽面對法國或摩洛哥，而這是阿根廷史上第6次打入世界盃的決賽。不過阿根廷對上一次取得冠軍，已是1986年。

大批阿根廷人上街慶祝。(路透社) 大批阿根廷人上街慶祝。(路透社) 大批阿根廷人上街慶祝。(路透社)
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受