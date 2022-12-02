世界盃2022｜阿根廷助教團星味壓巴西 Winning快馬喚童年回憶

克羅地亞文素基治領銜 克羅地亞去屆憑文素基治（Mario Mandžukić）4強加時入球，以2︰1氣走英格蘭。今屆這名前鋒與奧歷（Ivica Olić）、哥路卡（Vedran Ćorluka）同任助教，至於前門將柏迪高沙（Stipe Pletikosa）任技術總監。

巴西冠軍成員多 巴西不甘示弱，除了有1994年守門員泰法路（Cláudio Taffarel）轉任守門員教練外，亦有好波之人祖連奴（Juninho Paulista）。這名2002年冠軍成員現任協調主任。至於另一助教團的森派奧（Cesar Sampaio）就為巴西贏得1997美洲盃。

美斯偶像 阿根廷主教練史卡朗尼當然是阿根廷前國腳，他找來美斯偶像艾馬（Pablo Aimar）、前羅馬中堅森美爾（Walter Samuel）、征戰多年的阿耶拉（Roberto Ayala）任助教團。當中美斯對墨西哥遠射1球後，艾馬更即時爆喊，需要主帥史卡朗尼安慰。