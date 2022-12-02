世界盃2022｜阿根廷助教團星味壓巴西 Winning快馬喚童年回憶

今屆世界盃，修夫基、迪甘斯、桑治、施斯等踢而優則教，但就算助教團也同樣星味十足。戴維斯的眼鏡Look十年如一日，而巴西、克羅地亞及阿根廷更是粒粒皆星。
克羅地亞文素基治領銜
克羅地亞去屆憑文素基治（Mario Mandžukić）4強加時入球，以2︰1氣走英格蘭。今屆這名前鋒與奧歷（Ivica Olić）、哥路卡（Vedran Ćorluka）同任助教，至於前門將柏迪高沙（Stipe Pletikosa）任技術總監。
巴西冠軍成員多
巴西不甘示弱，除了有1994年守門員泰法路（Cláudio Taffarel）轉任守門員教練外，亦有好波之人祖連奴（Juninho Paulista）。這名2002年冠軍成員現任協調主任。至於另一助教團的森派奧（Cesar Sampaio）就為巴西贏得1997美洲盃。
美斯偶像
阿根廷主教練史卡朗尼當然是阿根廷前國腳，他找來美斯偶像艾馬（Pablo Aimar）、前羅馬中堅森美爾（Walter Samuel）、征戰多年的阿耶拉（Roberto Ayala）任助教團。當中美斯對墨西哥遠射1球後，艾馬更即時爆喊，需要主帥史卡朗尼安慰。
童年回憶
喀麥隆助教團之一的施莫（Augustine Simo）是誰？不打機的球迷未必記得，但Winning Eleven3或4玩家不會忘記。速度曾為19的Simo在Master League非常抵買，在這隻速度就是王道的遊戲，Simo是不少人儲錢後買的前幾名球員，是砌明星隊前的重要基石。