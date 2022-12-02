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體育
2022-12-02 13:01:48

世界盃2022｜阿根廷助教團星味壓巴西 Winning快馬喚童年回憶

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森美爾、艾馬、史卡朗尼同為阿根廷教練團，與美斯關係良好。（路透社）

森美爾、艾馬、史卡朗尼同為阿根廷教練團，與美斯關係良好。（路透社）

今屆世界盃，修夫基、迪甘斯、桑治、施斯等踢而優則教，但就算助教團也同樣星味十足。戴維斯的眼鏡Look十年如一日，而巴西、克羅地亞及阿根廷更是粒粒皆星。

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一文睇清32隊世界盃決賽周大軍名單

 
文素基治（左起）、哥路卡、奧歷為克羅地亞征戰多年，現以助教團身份繼續出現於世界盃賽場。（Twitter）

文素基治（左起）、哥路卡、奧歷為克羅地亞征戰多年，現以助教團身份繼續出現於世界盃賽場。（Twitter）

克羅地亞文素基治領銜

克羅地亞去屆憑文素基治（Mario Mandžukić）4強加時入球，以2︰1氣走英格蘭。今屆這名前鋒與奧歷（Ivica Olić）、哥路卡（Vedran Ćorluka）同任助教，至於前門將柏迪高沙（Stipe Pletikosa）任技術總監。

森派奧（前排右）是巴西教練團之一。（森派奧IG） 祖連奴（左）是巴西教練團之一。（祖連奴IG） 泰法路是巴西守門員教練團。（網上圖片）

巴西冠軍成員多

巴西不甘示弱，除了有1994年守門員泰法路（Cláudio Taffarel）轉任守門員教練外，亦有好波之人祖連奴（Juninho Paulista）。這名2002年冠軍成員現任協調主任。至於另一助教團的森派奧（Cesar Sampaio）就為巴西贏得1997美洲盃。

艾馬（左）與森美爾（右）輔助史卡朗尼。（網上圖片）

美斯偶像

阿根廷主教練史卡朗尼當然是阿根廷前國腳，他找來美斯偶像艾馬（Pablo Aimar）、前羅馬中堅森美爾（Walter Samuel）、征戰多年的阿耶拉（Roberto Ayala）任助教團。當中美斯對墨西哥遠射1球後，艾馬更即時爆喊，需要主帥史卡朗尼安慰。

施莫曾是速度超快球員，在Winning Eleven2002無人不曉。（網上截圖）

施莫曾是速度超快球員，在Winning Eleven2002無人不曉。（網上截圖）

童年回憶

喀麥隆助教團之一的施莫（Augustine Simo）是誰？不打機的球迷未必記得，但Winning Eleven3或4玩家不會忘記。速度曾為19的Simo在Master League非常抵買，在這隻速度就是王道的遊戲，Simo是不少人儲錢後買的前幾名球員，是砌明星隊前的重要基石。

按圖輯看其他星級助教

瑞士現任主帥耶堅（Murat Yakin）胞弟哈根耶堅（Hakan Yakin、右）是瑞士助教。至於前門將比拿利奧（Diego Benaglio）。（哈根耶堅IG） 比利時助教團有華美倫（左）及亨利（Thierry Henry、右二）。（路透社） 保定為加納助教。（網上圖片） 荷蘭助教白蘭特。（網上圖片） 荷蘭助教團之一的戴維斯。（網上圖片） 奧歷賽後安慰迪布尼。（網上圖片）
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