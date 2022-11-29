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體育
2022-11-29 18:00:06

世界盃2022｜阿根廷命運盡在自己掌握中 要避法國須注意得失球

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美斯世界盃最後一舞可以走得多遠，在C組分組賽的最後一輪，命運掌握在自己手中。阿根廷只要擊敗波蘭就肯定出線，但需要注意避開D組強敵法國。

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阿根廷要避開法國

阿根廷目前以3分排在C組第2位，落後第1位的波蘭1分，兩軍於香港時間11月30日深夜3時上演C組榜首戰。阿根廷只要擊敗對手，便肯定獲得一張16強入場券。若然阿根廷與沙特阿拉伯同時取勝，兩軍會同分攜手出線，但需要以得失球決定首名；D組首名幾乎肯定是法國，阿根廷若要避開強敵，鬥波蘭一役要注意得失球。阿根廷若然和波，就需要寄望另一場沙特阿拉伯鬥墨西哥同樣打和，如是者阿根廷便會以得失球差壓過沙特，與波蘭攜手出線。

阿根廷分組賽出線形勢圖
 

波蘭 vs 阿根廷

沙特阿拉伯 vs 墨西哥

賽果

沙特勝

墨西哥勝

阿根廷勝

出線

出線

出線

阿根廷和

出局

出線

計算得失球

阿根廷負

出局

出局

出局
阿根廷今屆世界盃攻入3球，3球都是美斯貢獻。（美聯社）

阿根廷今屆世界盃攻入3球，3球都是美斯貢獻。（美聯社）

美斯從未試過分組賽出局

阿根廷對上一次分組賽出局要數到2002年。從美斯於2006年首戰世界盃以來，阿根廷每屆都能夠殺入淘汰賽階段，他們最接近冠軍一次是2014年殺入決賽，與德國戰至加時以0：1落敗飲恨。

美斯過去4屆世界盃最後結果

  • 2006年世界盃8強出局 德國 11 阿根廷（互射12碼4：2）
  • 2010年世界盃8強出局 阿根廷 04 德國
  • 2014年世界盃決賽僅負 德國 10 阿根廷
  • 2018年世界盃16強出局 法國 43 阿根廷
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