世界盃2022｜阿根廷命運盡在自己掌握中 要避法國須注意得失球

美斯世界盃最後一舞可以走得多遠，在C組分組賽的最後一輪，命運掌握在自己手中。阿根廷只要擊敗波蘭就肯定出線，但需要注意避開D組強敵法國。
阿根廷要避開法國
阿根廷目前以3分排在C組第2位，落後第1位的波蘭1分，兩軍於香港時間11月30日深夜3時上演C組榜首戰。阿根廷只要擊敗對手，便肯定獲得一張16強入場券。若然阿根廷與沙特阿拉伯同時取勝，兩軍會同分攜手出線，但需要以得失球決定首名；D組首名幾乎肯定是法國，阿根廷若要避開強敵，鬥波蘭一役要注意得失球。阿根廷若然和波，就需要寄望另一場沙特阿拉伯鬥墨西哥同樣打和，如是者阿根廷便會以得失球差壓過沙特，與波蘭攜手出線。
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美斯從未試過分組賽出局
阿根廷對上一次分組賽出局要數到2002年。從美斯於2006年首戰世界盃以來，阿根廷每屆都能夠殺入淘汰賽階段，他們最接近冠軍一次是2014年殺入決賽，與德國戰至加時以0：1落敗飲恨。
美斯過去4屆世界盃最後結果
- 2006年世界盃8強出局 德國 1：1 阿根廷（互射12碼4：2）
- 2010年世界盃8強出局 阿根廷 0：4 德國
- 2014年世界盃決賽僅負 德國 1：0 阿根廷
- 2018年世界盃16強出局 法國 4：3 阿根廷