世界盃2022｜阿根廷命運盡在自己掌握中 要避法國須注意得失球

阿根廷要避開法國 阿根廷目前以3分排在C組第2位，落後第1位的波蘭1分，兩軍於香港時間11月30日深夜3時上演C組榜首戰。阿根廷只要擊敗對手，便肯定獲得一張16強入場券。若然阿根廷與沙特阿拉伯同時取勝，兩軍會同分攜手出線，但需要以得失球決定首名；D組首名幾乎肯定是法國，阿根廷若要避開強敵，鬥波蘭一役要注意得失球。阿根廷若然和波，就需要寄望另一場沙特阿拉伯鬥墨西哥同樣打和，如是者阿根廷便會以得失球差壓過沙特，與波蘭攜手出線。

阿根廷分組賽出線形勢圖 波蘭 vs 阿根廷 沙特阿拉伯 vs 墨西哥 賽果 沙特勝 和 墨西哥勝 阿根廷勝 出線 出線 出線 阿根廷和 出局 出線 計算得失球 阿根廷負 出局 出局 出局