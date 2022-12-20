世界盃2022︱阿根廷奪冠世界排名升上第2　全國今日放假慶祝

阿根廷奪得了世界盃冠軍，不過在新一個月的世界排名，第一將仍然是巴西，而阿根廷僅升上第2，至於法國會排第3。另外，在世界盃有出色表現的日本，一下子跳升至20，再次成為亞洲排名最高的球隊。
根據國際足協的評分，自今年2月重上世界第一的巴西，雖然在8強被克羅地亞淘汰，然而在於周四（22日）公布的評分上，仍然佔第一位。至於原本第2的比利時，在今屆分組賽止步，排名會直接跌2級至第4位。至於原本排行第3的阿根廷，就會取得比利時的次席，升上世界排名第2。而原本第4名的法國，亦會上升至第3位。
日本排名升上20
至於排名上升最多的分別是摩洛哥與澳洲，同樣上升11位，其中摩洛哥會晉身前20至第11位，而澳洲亦會升至第27位。至於日本，就會上升4名至第20位，亦會取代伊朗成為亞洲排名最高的球隊，雖然不是日本史上最高排名，但已是日本自2012年以來的最高排名，日本史上最高是在1998年的第9位。
另外，阿根廷亦宣布在周二（20日）全國休假一日以祝賀國家隊贏得世界盃。阿根廷政府周一（19日）表示，為了向國家隊傳達最深的喜悅，而宣布今日為全國假期。而阿根廷亦將會在布宜諾斯艾利斯的共和國廣場接受球迷的祝賀。
最新國際足協世界排名前20：
1.巴西
2.阿根廷
3.法國
4.比利時
5.英格蘭
6.荷蘭
7.克羅地亞
8.意大利
9.葡萄牙
10.西班牙
11.摩洛哥
12.瑞士
13.美國
14.德國
15.墨西哥
16.烏拉圭
17.哥倫比亞
18.丹麥
19.塞內加爾
20.日本