世界盃2022︱阿根廷奪冠世界排名升上第2　全國今日放假慶祝

阿根廷奪得了世界盃冠軍，不過在新一個月的世界排名，第一將仍然是巴西，而阿根廷僅升上第2，至於法國會排第3。另外，在世界盃有出色表現的日本，一下子跳升至20，再次成為亞洲排名最高的球隊。

根據國際足協的評分，自今年2月重上世界第一的巴西，雖然在8強被克羅地亞淘汰，然而在於周四（22日）公布的評分上，仍然佔第一位。至於原本第2的比利時，在今屆分組賽止步，排名會直接跌2級至第4位。至於原本排行第3的阿根廷，就會取得比利時的次席，升上世界排名第2。而原本第4名的法國，亦會上升至第3位。