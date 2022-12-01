世界盃2022｜阿根廷輕取波蘭2：0攜手出線 墨西哥得失球差不敵出局

世界盃C組最後一輪分組賽出線戲劇性戰果，阿根廷2：0擊敗波蘭，以小組首名晉級；由於墨西哥僅以2：1擊敗沙特阿拉伯，最終因得失球不敵波蘭，黯然出局。

28分鐘，阿根廷迎來上半場最大機會，先有艾華利斯近射被對方守衛擋出，阿古拿再補射一腳則越門而過。36分鐘，艾華利斯再有單刀機會，再一次被神勇的施捷斯尼救出。及後施捷斯尼因侵犯美斯，球證翻看VAR後決定判罰12碼。不過，今場完全「上身」的他成功救出美斯主射的12碼，波蘭逃過一劫，保持0：0戰果完半場。

今場阿根廷必須勝出，才能以小組首名晉級。然而，整個上半場卻成為波蘭門將施捷斯尼的表演舞台。6分鐘，美斯於禁區外起腳施射，被施捷斯尼一擁入懷。美斯及後再於左路窄位起腳，施捷斯尼再度以腳擋出。之後美斯中路發動進攻，傳予左路的馬高斯阿古拿起腳又高出。

換邊後不到1分鐘，阿根廷先開紀錄。拿侯爾盧斯路後上右腳傳中，接應的阿歷斯麥亞里士打第一時間射遠柱收死施捷斯尼，阿軍領先1：0。68分鐘，艾華利斯接應安素費南迪斯傳送，再盪射死角入網，拉開比數。最終阿根廷以2：0擊敗波蘭，以小組首名晉級。

至於同組另一場，沙特阿拉伯和墨西哥賽前以3分和1分排小組第三及第四位，但均有出線機會。兩軍力爭入球踢得開放，墨西哥站穩陣腳後攻勢不斷，路爾斯查維斯和奧比連賓尼達先後遠射試探沙特門將，26分鐘賓尼達再接應右路傳中，無人看管下近門飛身頭鎚，但頂在沙特守將艾加南身上浪費了一次黃金機會。墨西哥半場攻門11次但未有真正考驗到沙特門將艾奧華斯，兩軍互無紀錄返入更衣室。

墨西哥得失球不敵波蘭出局

下半場墨西哥繼續搶主動，僅花1分鐘便打破彊局，一次左路角球前點二傳，門前的亨利馬田接應撞射入網。此時另一場的阿根廷同樣1球領先，令墨西哥追至與波蘭同分，但得失球差仍然以2球落後對手。52分鐘，墨西哥即再有進帳，路爾斯查維斯轟出急勁罰球直飛上角入網；按照此時比數，墨西哥只要再入一球便可壓過波蘭晉級。55分鐘夏榮羅辛奴將皮球放入網窩，但越位在先食詐糊。

一度需以公平競技分高低

65分鐘阿根廷以2：0領先波蘭，此時墨西哥與波蘭在得失球（0）、入球（2）、對賽成績（賽和0：0）、對賽得失球、對賽入球均相同下，要計到公平競技分、即紅黃牌數目。公平競技分的計法是直接紅牌扣4分，兩黃一紅扣3分，黃牌扣1分；此時墨西哥共獲7面黃牌，波蘭只有4面，因此次名出線的仍是波蘭。

墨西哥需要繼續爭取入球。72分鐘路爾斯查維斯再轟美妙罰球，但沙特門將飛身撲出。86分鐘墨西哥再將皮球放入網窩，烏利爾安杜拿接應直線單刀射入，但再次是越位在先食詐糊。補時階段，墨西哥再有罰球命中目標，但沙特門將再救一球。墨西哥熱血狂攻不果之餘，沙特在95分鐘判墨西哥死刑，沙林艾杜沙利射破奧祖亞十指關。墨西哥最終雖以2：1擊敗沙特阿拉伯，但因得失球差不及波蘭出局。

世界盃分組賽同分計算方法

1.得失球

2.入球

3.對賽成績

4.對賽得失球（多於兩隊同分時）

5.對賽入球（多於兩隊同分時）

6.公平競技分（直紅扣4分、兩黃一紅扣3分、黃牌扣1分）

7.抽籤