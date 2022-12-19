世界盃2022︱阿根廷門神馬天尼斯更衣慶祝：為麥巴比默哀

阿根廷在決賽以12碼擊敗法國，奪得今屆世界盃的冠軍。球員在更衣室內開心慶祝，隊友的奧達文迪（Nicolas Otamendi）就在Instagram發放一段慶祝片段，顯示門將的達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）期間叫「為麥巴比默哀」。

法國隊雖然在世界盃決賽落敗，但主將的基利安麥巴比（Kylian Mbappe）個人大演帽子戲法，已是自1966年後，再有球員在決賽單場入3球。不過未知馬天尼斯與麥巴比之間因何結怨，在球隊更衣室內慶祝時，要拿這個射手開玩笑。

在阿根廷隊圍着跳唱時，他們叫了一句「為何默哀一分鐘」，之後馬天尼鄞指「為麥巴比已死」。然後球員繼續在狂歡。

在快樂過後，球員將立即返回球會報到，當中馬天尼斯效力的阿士東維拉，會在拆禮物日的英超聯賽，面對利物浦。