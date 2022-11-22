世界盃2022｜阿根廷首戰落敗未使灰心 近3屆有一隊最終贏冠軍

美斯的世界盃最後一舞，首戰以1：2不敵沙特阿拉伯。（路透社）

美斯的世界盃最後一舞，帶領阿根廷登場即爆冷以1：2不敵沙特阿拉伯。雖然頭場輸波，但其實並未絕望，翻查過去3屆世界盃，都有球隊首場落敗最終後來居上出線的例子，有一隊就更加贏到尾拎冠軍。

上屆2018俄羅斯世界盃，哥倫比亞在H組首戰就以1：2不敵日本，但之後兩場分別向波蘭和塞內加爾「派蛋」，最終以小組首名出線。值得一提的是，其實這屆的阿根廷亦都相當危險。他們的同組對手分別是冰島、克羅地亞和尼日利亞，以為並不難踢，結果先在首戰以1：1賽和冰島，之後一場更以0：3大敗予克羅地亞。最後的生死戰，阿根廷靠美斯和馬高斯盧祖各入一球，以2：1險勝尼日利亞，並以1分之微壓過對手，次名出線。

西班牙先輸一場 最終封王

至於2014年巴西世界盃，就有烏拉圭和阿爾及利亞後上出線。其中烏拉圭首場以1：3不敵同組較弱的哥斯達黎加，但在之後兩場分別擊敗英格蘭和意大利，最終以次名出線；英格蘭當屆是包尾出局。

2010年南非世界盃，西班牙的經歷相信可以振奮一下阿根廷球迷。「狂牛」當屆首場不敵瑞士，之後連贏洪都拉斯和智利，以首名晉級，最後更「一路贏到尾」高舉冠軍獎盃。美斯今屆命運如何？且看餘下兩場分組賽鬥墨西哥和波蘭，阿根廷能否扭轉劣勢，在C組脫穎而出。