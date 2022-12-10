世界盃2022｜阿荷之戰紅黃牌創歷屆之最 美斯賽後「單挑」雲高爾

世界盃8強戰，阿根廷最後憑12碼淘汰荷蘭，打入4強。整場比賽火藥味甚濃，先在比賽期間雙方球員發生了大衝突，球證出示了18張牌，為歷屆賽事之最。賽後美斯更走向荷蘭主帥雲高爾「挑機」，他更直斥雲高爾麾下的足球風格。
14黃1紅 歷屆比賽之最
2隊在首次的大型衝突發生在比賽89分鐘，當時阿根廷的里安度柏利迪斯剷跌尼敦阿基，再把皮球直接省向荷蘭後備席。此舉令荷蘭職球員相當不滿，立即衝入球場，荷蘭隊長雲迪積克更將柏利迪斯撞低，雙方球員進入「大亂鬥」。最終球證向柏利迪斯及阿根廷領隊史卡朗尼出示黃牌，加上雙方教練團將球員拉開，比賽才得以繼續。
而當拿達路馬天尼斯射入奠定勝局的12碼後，阿根廷的奧達文迪、迪馬利亞、阿歷斯麥亞里士打、干沙路蒙迪爾和柏利迪斯更即時望向荷蘭球員慶祝，挑釁味甚重。整場比賽，球證一共出示了17黃1紅，為歷屆世界盃之最。
美斯「單挑」雲高爾
至於今場正式追平名將巴迪斯圖達入球紀錄的美斯在射入12碼後，疑似面向著荷蘭後備席，並把雙手向在耳邊。到完場後，他更直接走向荷蘭主帥雲高爾前「挑機」，要荷蘭職員將他拉開。美斯在賽後表示：「雲高爾不斷說他們踢出悅目的足球，但他在比賽中做的只是換入高大的球員來踢長傳急攻。」
阿根廷功臣馬天尼斯：雲高爾收聲！
至於在互射12碼階段救出2球，成為阿根廷贏波功臣的達米安馬天尼斯亦向雲高爾發炮：「我聽說雲高爾表示他們會在12碼佔優，如果比賽進入互射12碼階段，他們將贏下比賽，我認為他應該收聲。」
雲高爾賽後則表示：「我們一整年都在練習12碼，但我們都落敗了。我能聽懂一點西班牙文，那個門將（馬天尼斯）賽後說我太多話了」。
荷蘭落敗後，雲高爾亦正式離任國家隊主帥。這名71歲的名帥共執教荷蘭出戰2屆世界盃，其中在法定時間中都不曾輸波，2屆都是在12碼階段被阿根廷淘汰。