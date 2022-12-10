世界盃2022｜阿荷之戰紅黃牌創歷屆之最 美斯賽後「單挑」雲高爾

14 黃 1 紅 歷屆比賽之最 2隊在首次的大型衝突發生在比賽89分鐘，當時阿根廷的里安度柏利迪斯剷跌尼敦阿基，再把皮球直接省向荷蘭後備席。此舉令荷蘭職球員相當不滿，立即衝入球場，荷蘭隊長雲迪積克更將柏利迪斯撞低，雙方球員進入「大亂鬥」。最終球證向柏利迪斯及阿根廷領隊史卡朗尼出示黃牌，加上雙方教練團將球員拉開，比賽才得以繼續。 而當拿達路馬天尼斯射入奠定勝局的12碼後，阿根廷的奧達文迪、迪馬利亞、阿歷斯麥亞里士打、干沙路蒙迪爾和柏利迪斯更即時望向荷蘭球員慶祝，挑釁味甚重。整場比賽，球證一共出示了17黃1紅，為歷屆世界盃之最。

美斯「單挑」雲高爾 至於今場正式追平名將巴迪斯圖達入球紀錄的美斯在射入12碼後，疑似面向著荷蘭後備席，並把雙手向在耳邊。到完場後，他更直接走向荷蘭主帥雲高爾前「挑機」，要荷蘭職員將他拉開。美斯在賽後表示：「雲高爾不斷說他們踢出悅目的足球，但他在比賽中做的只是換入高大的球員來踢長傳急攻。」