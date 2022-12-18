世界盃2022｜陳肇麒出PO向莫迪歷致敬 網民：莫迪歷全靠當年跟七哥學嘢

37歲的克羅地亞中場大師莫迪歷在世界盃為克羅地亞贏得季軍，表現搏得全球球迷掌聲的他不言退，連曾前往熱刺跟操的前香港球員陳肇麒亦出post致敬。

號稱「香港華人第一中鋒」、被指是「韋拿踢法似我」的港隊名將陳肇麒，於2009年12月，因南華與英超勁旅熱刺合作交流，安排了是任南華港隊首席前鋒陳肇麒前往英國隨熱刺跟操10日，成為一時佳話。陳肇麒周日亦於個人FB上載於熱刺訓練時的經典相片，只見當時依然效力熱刺的莫迪歷在「七哥」身旁熱身，陳肇麒亦打上數句說話向中場大師致敬：

2009年陳肇麒金球挫莫迪歷

事實上，陳肇麒不至和莫迪歷練過波，更曾擊敗過對手，2009年8月南華對熱刺表演賽時，陳七於左路轉身「窩利」射入「金球」技驚四座，助南華以2:0擊敗對手，有指亦因為這個金球而獲時任熱刺領隊哈利列納邀請赴英試訓，認真威水。

有網民於留言區大讚「原來當年莫迪歷已經咁已經咁勁，可以同7爺一齊練習」、「莫迪歷之所以有今日成就，全靠當年跟七哥學嘢」、「24歲嘅7哥棄同齡嘅莫迪歷搭頭等機位返香港攞金牌已經係家傳戶曉嘅事」。不過亦有球迷提出疑問，指「同為37歲的職業球員，一個可以踢足咁多場大賽，而大部分球員在這個歲數已經退役，差異何在」。