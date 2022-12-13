世界盃2022︱隊友讚克羅地亞中場三子史上最佳：把球交給他們安全過存錢入銀行

他在受訪被問到會不會對美斯（Lionel Messi）作針對部署，他指：「我們沒有特別的計劃去阻擋美斯，通常我們都不會專注於阻止一個球員，而是一整支球隊。」他續說：「我們會阻止他們一整支球隊，而不只在人盯人。阿根廷不只有美斯一個，他們有好幾位偉大球員，我們要阻止整隊阿根廷。」 柏高域：12碼分別在於心理質素 對於球隊連續兩屆都以12碼淘汰對手，上仗為克羅地亞扳平的柏高域（Bruno Petkovic）再被問到12碼的問題：「我想很多人就算不是職業足球員都可以成功主射12碼。這分別只在於你心理質素有多強。這是他從未經歷過的壓力，當然你有一個世界級門將都有幫助。」另外，對於自己上仗追平的入球，柏高域表示：「我日漸感覺到那個入球是多麼重要。可能我在4強甚至更後會再次經歷到。」