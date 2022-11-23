世界盃2022｜靚仔十一人決戰肌肉照！柏豪長髮鬥Fit爆C朗

馬高斯洛蘭迪為西班牙國腳

瑞士中堅法比安舒哈

葡萄牙球星簡些路

阿根廷中場迪保羅

威爾斯中場藍斯

曾效力利物浦的日本球星南野拓實

基亞利殊為英格蘭技術型中場

法國型男基奧特

阿根廷前鋒保羅戴巴拿傷癒趕及世界盃