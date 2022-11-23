世界盃2022｜靚仔十一人決戰肌肉照！柏豪長髮鬥Fit爆C朗

世界盃唔止實忠球迷，男女都會襯熱鬧。推介世界盃最靚仔十一人，全部有肌肉照俾大家欣賞，由C朗拿度8舊腹肌到日本美男子南野拓實等，包保啱你心水。
奇雲查普 @kevintrapp
德國門將查普標準型男一名，雙眼電力十足，曾與天后Rihanna傳緋聞。佢不時兼職做Model。早前查普同Victoria's Secret巴西模特兒Izabel Goulart結婚，型男配靚女。
馬高斯洛蘭迪@marcosllorente
位置多變，由進攻中場、右中場到右後衛，不變地方係經常曬8舊肌肉，加上一身古銅膚色，拉丁系美男子。
法比安舒哈@fabianschaer_official
瑞士後衛效力英超紐卡素，近1.9米身高配以健壯身材同斯文外表，係男神級。舒哈已經連續3屆出戰世界盃，今屆會唔會係最後一擊
簡些路@jpcancelo
可能係現今出擊力最強的後衛，實力同外表兼備。呢個葡萄牙代表陽光男孩個性，世界盃前儲到300萬IG Followers，唔知葡萄牙Justin Bieber有無機會慶祝時，show下胸前大鷹紋身俾球迷睇？
迪保羅@rodridepaul
正所謂鐵漢柔情尹揚明，呢個阿根廷筋肉人全身紋身，不時大晒愛女同老婆家庭照，落差咁大估佢唔到。
藍斯@aaronramsey
威爾斯中場實力不及全盛期，但其標緻外貌成為吸引異性工具。數年前一名香港女子在交友平台與別人聊天，男友上載了幾張洋漢自拍照，引來女方上載泳裝及露點照。但事實男方當然不是藍斯，卻把得手照片放上網。
南野拓實@takumi18minamino_official
清秀的南野拓實最強大之處，在於比賽90分鐘髮型也不會吹亂，仍然飄逸。南野生於大阪府泉佐野市，被封為國民男友。27歲的他已到歐洲落班多年，先後效力奧地利薩爾斯堡、英超利物浦、法甲摩納哥
基亞利殊@jackgrealish
古有碧咸，今有曼城基亞利殊，英超最靚仔外號捨曼城柏豪其誰。作為Gucci品牌大使，柏豪具時裝觸覺，更直言「入選靚仔榜有乜唔好？好過入選最醜名單」。
基奧特@oliviergiroud
無論任何髮型、打扮，基奧特都駕輕就熟，像是天行的模特兒，近十年經常入選十大最靚仔足球員
保羅戴巴拿@paulodybala
去屆世界盃曾力壓C朗拿度，當選日本雜誌Vivi美男球員，其啡色迷人雙眼加上俊朗小生相，令香港女球迷Didier Rose畫過戴巴拿畫像
C朗拿度@cristiano
C朗拿度已經37歲仲FIT到核爆，連埋近排訪問鬧爆曼聯上上下下，仍然係今屆世界盃最強話題製造者。C朗單計IG已有4.9億Followers，係足球員之最。