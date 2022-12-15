世界盃2022｜靴南迪斯 梅安尼各建一功 法國勝摩洛哥連續2屆殺入決賽

世界盃決賽戲碼出爐！在4強第2場大戰中，法國憑靴南迪斯及梅安尼各建一功，以2：0擊敗摩洛哥，連續2屆打入決賽，將於周日與阿根廷一決高下！

摩洛哥今場有後防主力艾沙夫達利及馬薩奧利復出任正選；法國方面，主力烏柏美簡奴及拉比奧特因傷避戰，由干拿迪及尤索夫科芬拿代替。

迪奧靴南迪斯先開紀錄

法國開賽5分鐘便先開紀錄，華拉尼將皮球送前予基沙文後傳中，麥巴比射門被擋，被上的迪奧靴南迪斯補射得手，法國領先1：0。摩洛哥隨即反擊，奧拿希於禁區外20多碼遠射，被洛里斯救出。17分鐘，保法爾策動反擊，送出直線予薛耶治起腳，皮球斜出。法國不甘示弱，今屆已射入4球的國家隊神射手基奧特對著龍門狂抽，中柱出界。

上半場中段開始陷入膠著，摩洛哥保持控球，至於法國則專心將防線拉後，靜待反擊機會，到36分鐘更差點得手。他們首先於中場截到球後反擊，麥巴比接應曹亞文尼的直線再起腳，被對方守衛護空門。43分鐘，摩洛哥角球攻勢，艾耶美基在高空爭奪時突然轉身倒掛，惜中柱彈出，法國逃過一劫。半場法國以1球領先。