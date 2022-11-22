世界盃2022︱頭場美斯領阿根廷登場+免費直播波蘭+ViuTV/NowTV賽程＋商場直播地點

今晚世界盃直播賽事 11月22日（二）晚上6時 【C組】阿根廷對沙特阿拉伯

11月22日（二）晚上9時 【D組】丹麥對突尼西亞

11月22日（二）深夜12時 【C組】墨西哥對波蘭（ViuTV免費直播）

11月23日（三）深夜3時 【D組】法國對澳洲

頭場6時阿根廷美斯登場 阿根廷近年表現大勇，正保持36場國際賽不敗，領軍的球王美斯對上7次代表國家隊出賽攻入11球，前線拍檔又有充滿活力的祖利安艾華利斯或拿達路馬天尼斯，周二於世界盃C組對沙特阿拉伯可望保持強勢。 同組C另一戰由墨西哥鬥波蘭，墨西哥近屆在世界盃分組賽表現可人，不過球隊近年水準下跌，外流箭頭魯爾占美尼斯傷愈不久，拿玻里前鋒夏榮羅辛奴成長又不似預期。對手波蘭擁有王牌前鋒羅拔利雲度夫斯基，中場施連斯基愈見成熟，今屆又有新星沙利斯基冒起，三線老中青都有人才湧現。

深夜3時法國鬥澳洲 衛冕法國未出戰已有多員大將受傷，原先的主力前鋒賓斯馬、中場普巴、簡迪都無法出戰世界盃，只是主帥迪甘斯說：「雖然受到新的打擊，但我對大軍充滿信心，己隊會盡全力應付未知的巨大挑戰。」只是於D組面對實力有限的澳洲相信亦可順利過關。澳洲對上3屆世界盃都在分組賽止步，平均每屆共入2球，相信今屆亦難以突圍。同日晚上9時有D組另一場丹麥對突尼西亞。

11月21日世界盃賽果 【B組】英格蘭 6：2 伊朗

【A組】塞內加爾 0：2 荷蘭

【B組】美國 1：1 威爾斯 周一世界盃最大比數便是頭場英格蘭6：2大勝亞洲一哥伊朗，荷蘭便以兩球輕取失去主將文尼的塞內加爾，尾場威爾斯便靠巴利最後階段入波追和先開紀錄的美國。

資深體育傳媒人子亮點評阿根廷對沙特阿拉伯一戰： 阿根廷最強係球王美斯唔會好似C朗再咁獨食，肯為隊友鋪橋搭路，拍住新星祖利安艾華利斯或拿達路馬天尼斯，都會甘心造就對方；而且阿根廷最唔願意落次名喺淘汰賽即遇巴西，今晚喺香港食飯時間開波，必傾力派蛋，呢場波可能先係今屆分組賽最懸殊一戰。

世界盃2022參賽球隊及分組形勢 今屆世界盃增加至32支球隊參賽，種子隊包括主辦國卡塔爾、港人熱捧的英格蘭、擁有球王美斯的阿根廷、力爭衛冕的法國、狂牛西班牙、紅魔比利時、巴西及葡萄牙。32支球隊分為8組踢單循環，勝和負各得3分、1分及0分，小組最高分的兩隊晉級16強。 A組：卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭 B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯 C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭 D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞 E組：西班牙、哥斯達黎加、德國、日本 F組：比利時、加拿大、摩洛哥克羅地亞 G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆 H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、南韓