世界盃2022︱頭場美斯領阿根廷登場+免費直播波蘭+ViuTV/NowTV賽程＋商場直播地點

世界盃2022將於11月20日起至12月18日在卡塔爾展開。第3個比賽日，阿根廷將會於頭場香港時間晚上6時出戰沙特阿拉伯，而ViuTV 99台則會在深夜12時免費直播兩支實力份子墨西哥及波蘭的對疊，其餘賽事丹麥對突尼西亞及法國對澳洲可於NowTV收看，或到各大商場免費收看。《am730》網站及手機應用程式亦將會作文字直播。
今晚世界盃直播賽事
- 11月22日（二）晚上6時 【C組】阿根廷對沙特阿拉伯
- 11月22日（二）晚上9時 【D組】丹麥對突尼西亞
- 11月22日（二）深夜12時 【C組】墨西哥對波蘭（ViuTV免費直播）
- 11月23日（三）深夜3時 【D組】法國對澳洲
頭場6時阿根廷美斯登場
阿根廷近年表現大勇，正保持36場國際賽不敗，領軍的球王美斯對上7次代表國家隊出賽攻入11球，前線拍檔又有充滿活力的祖利安艾華利斯或拿達路馬天尼斯，周二於世界盃C組對沙特阿拉伯可望保持強勢。
同組C另一戰由墨西哥鬥波蘭，墨西哥近屆在世界盃分組賽表現可人，不過球隊近年水準下跌，外流箭頭魯爾占美尼斯傷愈不久，拿玻里前鋒夏榮羅辛奴成長又不似預期。對手波蘭擁有王牌前鋒羅拔利雲度夫斯基，中場施連斯基愈見成熟，今屆又有新星沙利斯基冒起，三線老中青都有人才湧現。
深夜3時法國鬥澳洲
衛冕法國未出戰已有多員大將受傷，原先的主力前鋒賓斯馬、中場普巴、簡迪都無法出戰世界盃，只是主帥迪甘斯說：「雖然受到新的打擊，但我對大軍充滿信心，己隊會盡全力應付未知的巨大挑戰。」只是於D組面對實力有限的澳洲相信亦可順利過關。澳洲對上3屆世界盃都在分組賽止步，平均每屆共入2球，相信今屆亦難以突圍。同日晚上9時有D組另一場丹麥對突尼西亞。
11月21日世界盃賽果
- 【B組】英格蘭 6：2 伊朗
- 【A組】塞內加爾 0：2 荷蘭
- 【B組】美國 1：1 威爾斯
周一世界盃最大比數便是頭場英格蘭6：2大勝亞洲一哥伊朗，荷蘭便以兩球輕取失去主將文尼的塞內加爾，尾場威爾斯便靠巴利最後階段入波追和先開紀錄的美國。
資深體育傳媒人子亮點評阿根廷對沙特阿拉伯一戰：
阿根廷最強係球王美斯唔會好似C朗再咁獨食，肯為隊友鋪橋搭路，拍住新星祖利安艾華利斯或拿達路馬天尼斯，都會甘心造就對方；而且阿根廷最唔願意落次名喺淘汰賽即遇巴西，今晚喺香港食飯時間開波，必傾力派蛋，呢場波可能先係今屆分組賽最懸殊一戰。
香港樂壇教父都有踢世界盃？
睇世界盃，唔熟球員分分鐘會問點解咁多娛樂圈明星，依個又咁似影帝，當中更有香港樂壇教父！一齊睇吓你認得出幾多個球場上人有相似嘅球星。
場邊花絮：
世界盃2022｜日本老將歎咖啡扮陳豪？人有相似撞晒樣!（下）
5大商場免費直播64場世界盃賽事
2022世界盃將除了有ViuTV 99台免費直播、NowTV收費直播外，球迷亦可以出外到酒吧及餐廳睇波，想更熱鬧又不想付費的話，大家可以一同去商場睇直播。目前已有5個商場宣布會免費直播今屆全數64場賽事，包括奧海城、荃新天地、屯門市廣場、荃灣如心廣場及中環街市，而黃埔天地亦將直播36場賽事，讓球迷一邊嘆冷氣，一邊齊齊睇波，感受熾熱睇波氣氛！
球迷資訊：
世界盃2022｜世界盃睇波商場合集 大電視免費直播64場賽事(持續更新)
世界盃2022香港免費直播及收費直播安排
ViuTV已宣布免費播放19場世界盃賽事，至於球迷最關心的熱門奪標球隊，如巴西、阿根廷、法國、西班牙、葡萄牙、荷蘭及英格蘭等，均在免費直播的名單之中，以下文章便為讀者整理世界盃2022完整賽程。
世界盃2022參賽球隊及分組形勢
今屆世界盃增加至32支球隊參賽，種子隊包括主辦國卡塔爾、港人熱捧的英格蘭、擁有球王美斯的阿根廷、力爭衛冕的法國、狂牛西班牙、紅魔比利時、巴西及葡萄牙。32支球隊分為8組踢單循環，勝和負各得3分、1分及0分，小組最高分的兩隊晉級16強。
A組：卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭
B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯
C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭
D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞
E組：西班牙、哥斯達黎加、德國、日本
F組：比利時、加拿大、摩洛哥克羅地亞
G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆
H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、南韓