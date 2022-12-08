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體育
2022-12-08 14:42:29

世界盃2022︱馬古尼：我相信我們可以奪得世界盃

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馬古尼認為英格蘭有奪標的可能。(路透社)

馬古尼認為英格蘭有奪標的可能。(路透社)

英格蘭在世界盃再度打入8強，將在周末（10日）迎戰法國，隊中的中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）相信，英格蘭不像2018年，會有機會爭奪今屆世界盃冠軍。

馬古尼出席賽前的記者會時，他表示：「我想有一件事我想說，就是這個陣容與2018年已有很大的不同，我想我們是真心相信這是有可能的。」

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雖然在過去兩季於曼聯表現欠佳，但馬古尼在英格蘭陣中表現確實較好，他就指：「我在2018年有上陣，然後我們打入4強，我想兄弟們都很高興。你會很好高興成為4強的一份子。因為你知道，無論4強的結果，回到去之後所有人都會當你是英雄，並且拍一下你打氣。我想在這裡我們有一個信念，是要贏得錦標，這是心態上的好改變。」

馬古尼在世界盃表現不俗。(路透社) 馬古尼在世界盃表現不俗。(路透社)

他再表示：「當然，我們知道這之後是有多困難，我想可能有5至6隊都有相同的信念。不過在2018年，我們可能沒有那一種信念。不過現在，有5至6隊都有同一種想法，我們也是其一。」

想贏取更多錦標

對於修夫基的（Gareth Southgate）評價，馬古尼表示自己沒有怎麼看過，不過他表示：「我已經29歲，是曼聯的隊長，以及代表我的國家上陣52次了。所以在我回看自己的職業生涯，以及看着這一切，如果我還是一個青年人，我會覺得自己活在夢中，我已做到一切我想要做的。然而在目前的話，我生涯的下一步，就是我要贏一些錦標。」

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