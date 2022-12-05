世界盃2022︱麥巴比快過小明？對波蘭爆贏兩個身位全場最快

麥巴比跑得快過小明？麥巴比梅開二度，助法國以3︰1輕取波蘭，殺入世界盃8強。官方數據他在一次加速中，時速達35.3公里，為全場最高速。

麥巴比結合技術和速度，難以招架。昨天他對波蘭戰至近26分鐘，於左路未過半場起步，落後一個身位下反壓比森法蘭高斯基一個身位，相當誇張。不久球場顯示麥巴比這一次衝速最高時速達35.3公里，為全場最高速。這名未來球王作出43次衝速，體能非常驚人。波蘭速度最快是與麥巴比對位、維拉右後衛馬迪卡殊，今場最高時速為33.8公里。

美國左閘分組賽最快

牙買加飛人保特以9.58秒保持100米世界紀錄，換算至時速為每小時37.58公里，當然比麥巴比快。但麥巴比這段速不是剛開賽時，他需要推波也要兼備對手及身位、也非穿釘鞋在跑道上全力加速等，因此可引證麥巴比速度驚為天人。

世界盃分組賽中，美國的安東尼爾羅賓遜以35.4公里時速為今屆最快，摩洛哥的阿舒拉夫及加拿大的戴維斯分以35.3公里和35.1居次、季。而麥巴比在分組賽最高時速為34.7公里，列第6名。