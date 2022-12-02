世界盃2022｜黃喜燦絕殺 南韓葡萄牙攜手出線

世界盃H組，南韓爭出線的先決條件是擊敗葡萄牙，結果他們憑黃喜燦以2：1絕殺葡萄牙，戲劇性以次名晉級；葡萄牙取得小組首名。同組另一場烏拉圭雖然輕鬆以2：0擊敗加納，但仍然出局。

已經篤定出線的葡萄牙今場有6個調動，收起般奴費南迪斯和貝拿度施華主力，但C朗仍然正選上陣領軍，他們以力保小組首名、避開G組巴西為首要目標，在開賽5分鐘就收到好消息。葡萄牙一次後場發動，皮球放到右路的達洛治引球推進，列卡度賀達接應傳中第一時間撞射入網。16分鐘南韓有扳平的機會，曹圭成接應左路傳中頭鎚攻門被撲出，金珍洙補射入網但越位在先。南韓再次憑死球製造機會，左路角球前點漏頂下皮球打中C朗變相助攻，金英權快步射入為南韓扳平。C朗30分鐘的單刀，達洛治34分鐘的左腳遠射，均被南韓門將金承奎救出。41分鐘域天拿的遠射金承奎托出不遠，C朗欲頭鎚補中偏離目標。兩軍半場踢成1：1。

南韓補時絕殺

半場積分榜形勢，烏拉圭領先2：0下反壓加納得次名，南韓則會包尾，但其實南韓只需要取得1個入球，就能夠追至與烏拉圭同分，並因得失球相同為0下，憑入球較多（4 vs 2）取得小組次名，可見南韓爭出線比想像中接近。下半場初段以葡萄牙控制較好，但兩軍都未有黃金入球機會；C朗於64分鐘被調離場。南韓66分鐘有黃仁範禁區頂左腳狂抽但角度欠奉被救出。南韓末段狂攻不果奇蹟出現，黃喜燦在補時絕殺，南韓以2：1擊敗葡萄牙，憑得球較多壓過同分的烏拉圭取得小組次名，葡萄牙則以6分取得首名出線。

值得一提是，南韓完場後烏拉圭尚未完場，南韓球員及球迷要在場內等待7分鐘，齊齊用手機觀看直播直至完場哨聲，才能盡情慶祝。