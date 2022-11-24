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體育
2022-11-24 11:40:00

世界盃2022︱11.25免費播荷蘭對厄瓜多爾+英格蘭鬥美國+ViuTV/NowTV賽程＋商場直播地點

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世界盃2022預告

英格蘭馬古尼不再「麥麥送」。

世界盃2022將於11月20日起至12月18日在卡塔爾展開。第6個比賽日，頭場香港時間晚上6時有威爾斯對伊朗，東道主卡塔爾便會在晚上9時對塞內加爾，而ViuTV 99台則會在深夜12時免費直播荷蘭對厄瓜多爾，尾場深夜3時便有港人關注的英格蘭對美國，球迷可於NowTV收看，或到各大商場免費收看。《am730》網站及手機應用程式亦將會作文字直播。

即睇世界盃2022專頁　關注賽程免費直播最新戰情

一文睇清32隊世界盃決賽周大軍名單

今晚世界盃直播賽事

  • 11月25日（五）晚上6時 【B組】威爾斯對伊朗
  • 11月25日（五）晚上9時 【A組】卡塔爾對塞內加爾
  • 11月25日（五）深夜12時 【A組】荷蘭對厄瓜多爾（ViuTV免費直播）
  • 11月25日（五）深夜3時 【B組】英格蘭對美國
巴利

轉戰美職聯的巴利依然是球隊的主力。（資料圖片）

頭場6時睇巴利領威爾斯對伊朗

B組暫得1分的威爾斯鬥0分的伊朗，威爾斯主將加里夫巴利上場博得12碼，並親自操刀逼和美國，今場鬥伊朗將更進取求勝；伊朗上仗慘負英格蘭，首席門將比蘭華特被隊友撞傷要提早離場，今場續由侯辛荷西仙尼把關，而趕及傷愈出戰的名將、前鋒阿斯蒙有機會復任正選，求谷底反彈。

艾卡林阿法夫

艾卡林阿法夫

今晚9時卡塔爾對塞內加爾

晚上9時，A組兩支新敗之師卡塔爾與塞內加爾將合演搶分大戰。主隊在揭幕戰錄得中框射門，但教練仍會重用艾莫伊斯阿里及艾卡林阿法夫攻堅，挑戰上仗演出一般的塞內加爾門將艾度亞文迪。塞內加爾上仗鬥荷蘭，屢攻不下，今場遇到亂章的主隊後防，就算中場高耶迪及右閘艾度迪亞路或要缺陣，但影響不大，且看箭頭保拿爾迪亞，能否踢回在意甲的不俗水準，助球隊零的突破。

 

路柏

荷蘭門將路柏

ViuTV免費直播荷蘭對厄瓜多爾

深夜12時，ViuTV將會免費直播A組荷蘭對厄瓜多爾。荷蘭上仗苦戰至末段入2球，打敗塞內加爾，但中前場斷纜甚多，又受制對手反擊，如非擔正的門將路柏全場作出4次撲救，橙兵應會先失。厄瓜多爾上仗靠主力前鋒恩拿華倫西亞獨建兩功，擊倒主隊卡塔爾；此子因膝傷提早換走，但預計今場仍可披甲，門將加連迪斯說今屆阿根廷受挫沙特，證明沒有球隊是不倒的，他們會有辦法困擾荷蘭。

 

世界盃2022｜基亞利殊

基亞利殊入波後的慶祝動作，背後有段感人故事。（路透社）

深夜3時英格蘭對美國

英格蘭上仗取得該國史上第2次在大賽攻入6球的佳績，「三獅」中前場上仗走位靈活，展現其把握力，加上對手防守不穩，造成大捷。主帥修夫基上場排「4-3-3」陣式，估計攻入2球的布卡約沙卡，仍會跟史達寧在兩翼攻堅，就算王牌箭頭哈利卡尼有傷，上仗後備入波的拉舒福特可隨時掛帥，前線人腳充裕。

美國上仗鬥威爾斯，由添姆菲韋亞先開紀錄，但最終因全隊正選唯一在美職搵食的中堅獲加森馬文，尾段輸一記12碼，被逼和1比1。由於剛傷愈的韋斯頓麥堅尼上仗疑似傷出，教練貝赫拿或用多蒙特新星基奧雲尼雷拿，頂上右中場位置。名將韋亞之子仍跟沙根特及基斯甸普列錫合組三叉戟。

G組 世界盃H組

11月24日世界盃賽果

  • 【G組】瑞士　1：0　喀麥隆
  • 【H組】烏拉圭　0：0　南韓
  • 【H組】葡萄牙　3：2　加納
  • 【G組】巴西　2：0　塞爾維亞

周四世界盃又有爆冷戰果，頭場瑞士1：0擊敗喀麥隆，H組的烏拉圭悶和南韓，同組的葡萄牙以3:2擊敗加納，而尾場巴西便以兩球輕取塞爾維亞。

ViuTV靚女主持列陣

世界盃有咁多ViuTV靚女主持，你又最鍾意邊一個？

嘉殷BB為阿仙奴死忠

每場比賽ViuTV及NowTV都會有靚女主持同大家一齊睇波，佢哋唔單止睇得仲好講得，對於足球分分鐘仲熟過你同我，好似張嘉殷就係死忠阿仙奴球迷，每每阿仙奴輸波慘敗，連登波台就會有巴打出post關心嘉殷BB嘅心理狀態。

真野恵里菜

日本WAGS人氣極高，每位於IG都有眾多followers。

日本WAGS勁高質！《逃恥》女星真野恵里菜、水著女神泉里香領軍!

日本隊於亞洲自然好波，連帶日本WAGS亦相當高質，一眾女星如真野恵里菜、泉里香、平愛梨、中村 アン都是日本人氣偶像，前兩者所出的水著寫真更成為網絡上的經典。

鎮宇幫墨西哥守龍

世界盃睇波又睇球星，咁多個人有相似對比，你又覺得邊個最好笑？

香港樂壇教父都有踢世界盃？

睇世界盃，唔熟球員分分鐘會問點解咁多娛樂圈明星，依個又咁似影帝，當中更有香港樂壇教父！一齊睇吓你認得出幾多個球場上人有相似嘅球星。

場邊花絮：

世界盃2022｜鎮宇幫墨西哥守龍？人有相似撞晒樣!（上）

世界盃2022｜日本老將歎咖啡扮陳豪？人有相似撞晒樣!（下）

世界盃2022︱5度隨隊日本隊伙頭將軍透露餐單　阿根廷烏拉圭共帶2000磅肉出發

ＷＯＲＬＤ ＣＵＰ

世界盃2022｜世界盃睇波商場合集 大電視免費直播64場賽事(持續更新)

5大商場免費直播64場世界盃賽事

2022世界盃將除了有ViuTV 99台免費直播、NowTV收費直播外，球迷亦可以出外到酒吧及餐廳睇波，想更熱鬧又不想付費的話，大家可以一同去商場睇直播。目前已有5個商場宣布會免費直播今屆全數64場賽事，包括奧海城、荃新天地、屯門市廣場、荃灣如心廣場及中環街市，而黃埔天地亦將直播36場賽事，讓球迷一邊嘆冷氣，一邊齊齊睇波，感受熾熱睇波氣氛！

球迷資訊：

世界盃2022｜世界盃睇波商場合集 大電視免費直播64場賽事(持續更新)

世界盃2022｜衞生署推出健康貼士　籲球迷注意身體充足睡眠

世界盃2022香港免費直播及收費直播安排

ViuTV已宣布免費播放19場世界盃賽事，至於球迷最關心的熱門奪標球隊，如巴西、阿根廷、法國、西班牙、葡萄牙、荷蘭及英格蘭等，均在免費直播的名單之中，以下文章便為讀者整理世界盃2022完整賽程。

完整NowTV/ViuTV免費直播賽程時間 32隊分組賽詳情

ViuTV世界盃免費直播賽程。

ViuTV世界盃免費直播賽程。

世界盃2022參賽球隊及分組形勢

今屆世界盃增加至32支球隊參賽，種子隊包括主辦國卡塔爾、港人熱捧的英格蘭、擁有球王美斯的阿根廷、力爭衛冕的法國、狂牛西班牙、紅魔比利時、巴西及葡萄牙。32支球隊分為8組踢單循環，勝和負各得3分、1分及0分，小組最高分的兩隊晉級16強。

A組：卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭

B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯

C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭

D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞

E組：西班牙、哥斯達黎加、德國、日本

F組：比利時、加拿大、摩洛哥克羅地亞

G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆

H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、南韓

常見問題

問：如何收看今屆世界盃？

答：市民可以於ViuTV免費收看19場世界盃賽事，如想收看今屆所有賽事直播，便需購買NowTV及NowE直播通行證。詳情按此

問：今屆世界盃ViuTV會免費直播那場比賽？

答：ViuTV將會免費收看19場世界盃賽事，球迷亦可以到各大商場免費收看全數64場賽事。詳情按此

問：今屆世界盃的開賽時間？

答：世界盃2022的分組賽開賽時間較適合香港球迷，有不少賽事都在晚上6時、9時開波。詳情按此

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