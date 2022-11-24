世界盃2022︱11.25免費播荷蘭對厄瓜多爾+英格蘭鬥美國+ViuTV/NowTV賽程＋商場直播地點

今晚世界盃直播賽事 11月25日（五）晚上6時 【B組】威爾斯對伊朗

11月25日（五）晚上9時 【A組】卡塔爾對塞內加爾

11月25日（五）深夜12時 【A組】荷蘭對厄瓜多爾（ViuTV免費直播）

11月25日（五）深夜3時 【B組】英格蘭對美國

頭場6時睇巴利領威爾斯對伊朗 B組暫得1分的威爾斯鬥0分的伊朗，威爾斯主將加里夫巴利上場博得12碼，並親自操刀逼和美國，今場鬥伊朗將更進取求勝；伊朗上仗慘負英格蘭，首席門將比蘭華特被隊友撞傷要提早離場，今場續由侯辛荷西仙尼把關，而趕及傷愈出戰的名將、前鋒阿斯蒙有機會復任正選，求谷底反彈。

艾卡林阿法夫

今晚9時卡塔爾對塞內加爾 晚上9時，A組兩支新敗之師卡塔爾與塞內加爾將合演搶分大戰。主隊在揭幕戰錄得中框射門，但教練仍會重用艾莫伊斯阿里及艾卡林阿法夫攻堅，挑戰上仗演出一般的塞內加爾門將艾度亞文迪。塞內加爾上仗鬥荷蘭，屢攻不下，今場遇到亂章的主隊後防，就算中場高耶迪及右閘艾度迪亞路或要缺陣，但影響不大，且看箭頭保拿爾迪亞，能否踢回在意甲的不俗水準，助球隊零的突破。

荷蘭門將路柏

ViuTV免費直播荷蘭對厄瓜多爾 深夜12時，ViuTV將會免費直播A組荷蘭對厄瓜多爾。荷蘭上仗苦戰至末段入2球，打敗塞內加爾，但中前場斷纜甚多，又受制對手反擊，如非擔正的門將路柏全場作出4次撲救，橙兵應會先失。厄瓜多爾上仗靠主力前鋒恩拿華倫西亞獨建兩功，擊倒主隊卡塔爾；此子因膝傷提早換走，但預計今場仍可披甲，門將加連迪斯說今屆阿根廷受挫沙特，證明沒有球隊是不倒的，他們會有辦法困擾荷蘭。

深夜3時英格蘭對美國 英格蘭上仗取得該國史上第2次在大賽攻入6球的佳績，「三獅」中前場上仗走位靈活，展現其把握力，加上對手防守不穩，造成大捷。主帥修夫基上場排「4-3-3」陣式，估計攻入2球的布卡約沙卡，仍會跟史達寧在兩翼攻堅，就算王牌箭頭哈利卡尼有傷，上仗後備入波的拉舒福特可隨時掛帥，前線人腳充裕。 美國上仗鬥威爾斯，由添姆菲韋亞先開紀錄，但最終因全隊正選唯一在美職搵食的中堅獲加森馬文，尾段輸一記12碼，被逼和1比1。由於剛傷愈的韋斯頓麥堅尼上仗疑似傷出，教練貝赫拿或用多蒙特新星基奧雲尼雷拿，頂上右中場位置。名將韋亞之子仍跟沙根特及基斯甸普列錫合組三叉戟。

11月24日世界盃賽果 【G組】瑞士 1：0 喀麥隆

【H組】烏拉圭 0：0 南韓

【H組】葡萄牙 3：2 加納

【G組】巴西 2：0 塞爾維亞 周四世界盃又有爆冷戰果，頭場瑞士1：0擊敗喀麥隆，H組的烏拉圭悶和南韓，同組的葡萄牙以3:2擊敗加納，而尾場巴西便以兩球輕取塞爾維亞。

嘉殷BB為阿仙奴死忠 每場比賽ViuTV及NowTV都會有靚女主持同大家一齊睇波，佢哋唔單止睇得仲好講得，對於足球分分鐘仲熟過你同我，好似張嘉殷就係死忠阿仙奴球迷，每每阿仙奴輸波慘敗，連登波台就會有巴打出post關心嘉殷BB嘅心理狀態。

日本WAGS勁高質！《逃恥》女星真野恵里菜、水著女神泉里香領軍! 日本隊於亞洲自然好波，連帶日本WAGS亦相當高質，一眾女星如真野恵里菜、泉里香、平愛梨、中村 アン都是日本人氣偶像，前兩者所出的水著寫真更成為網絡上的經典。

世界盃2022參賽球隊及分組形勢 今屆世界盃增加至32支球隊參賽，種子隊包括主辦國卡塔爾、港人熱捧的英格蘭、擁有球王美斯的阿根廷、力爭衛冕的法國、狂牛西班牙、紅魔比利時、巴西及葡萄牙。32支球隊分為8組踢單循環，勝和負各得3分、1分及0分，小組最高分的兩隊晉級16強。 A組：卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭 B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯 C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭 D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞 E組：西班牙、哥斯達黎加、德國、日本 F組：比利時、加拿大、摩洛哥克羅地亞 G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆 H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、南韓