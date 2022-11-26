世界盃2022︱11.26免費直播法國、阿根廷+ViuTV/NowTV賽程＋商場直播地點

今晚世界盃直播賽事 11月26日（六）晚上6時 【D組】突尼西亞對澳洲

11月26日（六）晚上9時 【C組】波蘭對沙特阿拉伯

11月26日（六）深夜12時 【D組】法國對丹麥（ViuTV免費直播）

11月26日（六）深夜3時 【C組】阿根廷對墨西哥（ViuTV免費直播）

頭場6時睇突尼西亞對澳洲 周六世界盃D組次輪，澳洲首場賽事防守差勁，對法國領先下連失4球，今仗遇上上仗與丹麥踢成0:0的突尼西亞，後者攻門有威脅，,要不是前鋒積巴利錯失良機大可贏波，如澳洲今仗未有改善防守有機會連敗。

今晚9時波蘭對沙特阿拉伯 晚上9時，C組波蘭面對首戰贏波的沙特阿拉伯，波蘭前鋒利雲度夫斯基今月第2度射失12碼，要出線今場必須取得3分，肯定焗攻。沙特阿拉伯上仗以2:1反勝阿根廷，全隊信心十足，球隊踢出高強度壓迫令阿根廷多次失誤，防線又十分有默契，令阿根廷出現了10次越位。

ViuTV免費直播法國對丹麥 深夜12時，ViuTV將會免費直播D組的法國對丹麥。法國有前鋒麥巴比踢出球王級數，多次以一人之力撕破防線，基奧特則梅開二度，證明球隊沒有賓斯馬攻力亦沒有問題。丹麥今屆依然面對鋒力不足的老問題，上場對突尼西亞踢得老鼠拉龜，今仗面對法國難爆冷。

深夜3時ViuTV直播阿根廷對墨西哥 阿根廷上仗憑美斯射入12碼領先，但最終爆冷被沙特阿拉伯反勝2:1，球隊全場難做出有效攻勢，依然要靠老將迪馬利亞組織，失利後阿根廷肯定會變陣。墨西哥上場整體演出一般，可以悶和波蘭0:0，全靠門將「Sam哥」奧祖亞撲出利雲度夫斯基的12碼。

11月25日世界盃賽果 【B組】威爾斯 0：2 伊朗

【A組】卡塔爾 1：3 塞內加爾

【A組】荷蘭 1：1 厄瓜多爾

【B組】英格蘭 0：0 美國 周五世界盃冷戰果，頭場亞洲代表伊朗補時階段入波2：0擊敗威爾斯，A組的卡塔爾1:3不敵塞內加爾出局，同組的荷蘭1：1賽和厄瓜多爾，而尾場英格蘭便悶和美國。

嘉殷BB為阿仙奴死忠 每場比賽ViuTV及NowTV都會有靚女主持同大家一齊睇波，佢哋唔單止睇得仲好講得，對於足球分分鐘仲熟過你同我，好似張嘉殷就係死忠阿仙奴球迷，每每阿仙奴輸波慘敗，連登波台就會有巴打出post關心嘉殷BB嘅心理狀態。

日本WAGS勁高質！《逃恥》女星真野恵里菜、水著女神泉里香領軍! 日本隊於亞洲自然好波，連帶日本WAGS亦相當高質，一眾女星如真野恵里菜、泉里香、平愛梨、中村 アン都是日本人氣偶像，前兩者所出的水著寫真更成為網絡上的經典。

世界盃2022參賽球隊及分組形勢 今屆世界盃增加至32支球隊參賽，種子隊包括主辦國卡塔爾、港人熱捧的英格蘭、擁有球王美斯的阿根廷、力爭衛冕的法國、狂牛西班牙、紅魔比利時、巴西及葡萄牙。32支球隊分為8組踢單循環，勝和負各得3分、1分及0分，小組最高分的兩隊晉級16強。 A組：卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭 B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯 C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭 D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞 E組：西班牙、哥斯達黎加、德國、日本 F組：比利時、加拿大、摩洛哥克羅地亞 G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆 H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、南韓