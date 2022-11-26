世界盃2022︱11.26免費直播法國、阿根廷+ViuTV/NowTV賽程＋商場直播地點

世界盃2022將於11月20日起至12月18日在卡塔爾展開。第7個比賽日，頭場香港時間晚上6時有突尼西亞對澳洲，波蘭便會在晚上9時對沙特阿拉伯，而ViuTV 99台則會在深夜12時及3時免費直播法國對丹麥、阿根廷對墨西哥，球迷亦可於NowTV收看，或到各大商場免費收看。《am730》網站及手機應用程式亦將會作文字直播。
今晚世界盃直播賽事
- 11月26日（六）晚上6時 【D組】突尼西亞對澳洲
- 11月26日（六）晚上9時 【C組】波蘭對沙特阿拉伯
- 11月26日（六）深夜12時 【D組】法國對丹麥（ViuTV免費直播）
- 11月26日（六）深夜3時 【C組】阿根廷對墨西哥（ViuTV免費直播）
頭場6時睇突尼西亞對澳洲
周六世界盃D組次輪，澳洲首場賽事防守差勁，對法國領先下連失4球，今仗遇上上仗與丹麥踢成0:0的突尼西亞，後者攻門有威脅，,要不是前鋒積巴利錯失良機大可贏波，如澳洲今仗未有改善防守有機會連敗。
今晚9時波蘭對沙特阿拉伯
晚上9時，C組波蘭面對首戰贏波的沙特阿拉伯，波蘭前鋒利雲度夫斯基今月第2度射失12碼，要出線今場必須取得3分，肯定焗攻。沙特阿拉伯上仗以2:1反勝阿根廷，全隊信心十足，球隊踢出高強度壓迫令阿根廷多次失誤，防線又十分有默契，令阿根廷出現了10次越位。
ViuTV免費直播法國對丹麥
深夜12時，ViuTV將會免費直播D組的法國對丹麥。法國有前鋒麥巴比踢出球王級數，多次以一人之力撕破防線，基奧特則梅開二度，證明球隊沒有賓斯馬攻力亦沒有問題。丹麥今屆依然面對鋒力不足的老問題，上場對突尼西亞踢得老鼠拉龜，今仗面對法國難爆冷。
深夜3時ViuTV直播阿根廷對墨西哥
阿根廷上仗憑美斯射入12碼領先，但最終爆冷被沙特阿拉伯反勝2:1，球隊全場難做出有效攻勢，依然要靠老將迪馬利亞組織，失利後阿根廷肯定會變陣。墨西哥上場整體演出一般，可以悶和波蘭0:0，全靠門將「Sam哥」奧祖亞撲出利雲度夫斯基的12碼。
11月25日世界盃賽果
- 【B組】威爾斯 0：2 伊朗
- 【A組】卡塔爾 1：3 塞內加爾
- 【A組】荷蘭 1：1 厄瓜多爾
- 【B組】英格蘭 0：0 美國
周五世界盃冷戰果，頭場亞洲代表伊朗補時階段入波2：0擊敗威爾斯，A組的卡塔爾1:3不敵塞內加爾出局，同組的荷蘭1：1賽和厄瓜多爾，而尾場英格蘭便悶和美國。
嘉殷BB為阿仙奴死忠
每場比賽ViuTV及NowTV都會有靚女主持同大家一齊睇波，佢哋唔單止睇得仲好講得，對於足球分分鐘仲熟過你同我，好似張嘉殷就係死忠阿仙奴球迷，每每阿仙奴輸波慘敗，連登波台就會有巴打出post關心嘉殷BB嘅心理狀態。
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香港樂壇教父都有踢世界盃？
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場邊花絮：
世界盃2022｜日本老將歎咖啡扮陳豪？人有相似撞晒樣!（下）
5大商場免費直播64場世界盃賽事
2022世界盃將除了有ViuTV 99台免費直播、NowTV收費直播外，球迷亦可以出外到酒吧及餐廳睇波，想更熱鬧又不想付費的話，大家可以一同去商場睇直播。目前已有5個商場宣布會免費直播今屆全數64場賽事，包括奧海城、荃新天地、屯門市廣場、荃灣如心廣場及中環街市，而黃埔天地亦將直播36場賽事，讓球迷一邊嘆冷氣，一邊齊齊睇波，感受熾熱睇波氣氛！
球迷資訊：
世界盃2022｜世界盃睇波商場合集 大電視免費直播64場賽事(持續更新)
世界盃2022香港免費直播及收費直播安排
ViuTV已宣布免費播放19場世界盃賽事，至於球迷最關心的熱門奪標球隊，如巴西、阿根廷、法國、西班牙、葡萄牙、荷蘭及英格蘭等，均在免費直播的名單之中，以下文章便為讀者整理世界盃2022完整賽程。
世界盃2022參賽球隊及分組形勢
今屆世界盃增加至32支球隊參賽，種子隊包括主辦國卡塔爾、港人熱捧的英格蘭、擁有球王美斯的阿根廷、力爭衛冕的法國、狂牛西班牙、紅魔比利時、巴西及葡萄牙。32支球隊分為8組踢單循環，勝和負各得3分、1分及0分，小組最高分的兩隊晉級16強。
A組：卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭
B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯
C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭
D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞
E組：西班牙、哥斯達黎加、德國、日本
F組：比利時、加拿大、摩洛哥克羅地亞
G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆
H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、南韓