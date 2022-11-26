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體育
2022-11-26 10:40:00

世界盃2022︱11.27日本免費直播 德國深夜鬥西班牙＋ViuTV/NowTV賽程＋商場直播地點

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世界盃2022預告

西班牙將會在深夜大戰德國。

世界盃2022將於11月20日起至12月18日在卡塔爾展開。第8個比賽日，頭場香港時間晚上6時有日本對哥斯達黎加，ViuTV 99台將會免費直播，比利時便會在晚上9時對摩洛哥，而深夜12時及3時便會有克羅地亞對加拿大、西班牙對德國，球迷亦可於NowTV收看，或到各大商場免費收看。《am730》網站及手機應用程式亦將會作文字直播。

即睇世界盃2022專頁　關注賽程免費直播最新戰情

一文睇清32隊世界盃決賽周大軍名單

今晚世界盃直播賽事

  • 11月27日（日）晚上6時：【E組】日本對哥斯達黎加（ViuTV免費直播）
  • 11月27日（日）晚上9時：【F組】比利時對摩洛哥
  • 11月27日（日）深夜12時：【F組】克羅地亞對加拿大（ViuTV免費直播）
  • 11月27日（日）深夜3時：【E組】西班牙對德國
淺野拓磨射入奠勝一球，令日本球迷喜出望外。（美聯社）

淺野拓磨射入奠勝一球，令日本球迷喜出望外。（美聯社）

頭場6時日本對哥斯達黎加 ViuTV免費直播

周日世界盃E組次輪，日本首戰熱血反勝德國，出線形勢大好，今仗對上攻防都失準的哥斯達黎加有力可再取三分。

HAZARD

夏薩特表現不濟。（美聯社）

今晚9時比利時對摩洛哥

晚上9時，F組次輪的比利時有前鋒盧卡古仍未復出，主將夏薩特狀態又低迷，面對上仗守和了上屆亞軍克羅地亞的摩洛哥，未必有能力可以撕破對手防線。

克羅地亞的莫迪歷為世界盃首輪重奪控球王。（美聯社）

克羅地亞的莫迪歷為世界盃首輪重奪控球王。（美聯社）

ViuTV免費直播克羅地亞對加拿大

深夜12時，ViuTV將會免費直播克羅地亞對加拿大。克羅地亞在首輪悶和摩洛哥0:0，但全場比賽只得5次攻門。加拿大上場硬撼比利時僅輸1球，今仗或再穩守突擊。

西班牙中場加維以18歲110日成為今屆首輪最年輕入球者，亦是世界盃史上第三年輕入球者。（美聯社）

西班牙中場加維以18歲110日成為今屆首輪最年輕入球者，亦是世界盃史上第三年輕入球者。（美聯社）

深夜3時西班牙對德國

深夜3時世界盃大戰，有西班牙對德國，上場爆冷輸波的德國必須擊敗西班牙才可保持出線希望。西班牙在首輪展示出高水平足球，全場有81.9%控球比率，是世界盃有紀錄以來最高，另外，德國在過去19年7對西班牙只贏過1次，而且已經是2014年的友賽，若只計算正式比賽，他們自從1988年的歐國盃便未曾擊敗西班牙。

11月26日世界盃賽果

  • 【D組】突尼西亞　0：1　澳洲
  • 【C組】波蘭　2：0　沙特阿拉伯
  • 【D組】法國　2：1　丹麥
  • 【C組】阿根廷　2：0　墨西哥

周六世界盃戰果，頭場澳洲1球小勝突尼西亞，C組波蘭剛2:0擊敗沙特阿拉伯，法國便以2:1擊敗丹麥，而尾場阿根廷便2:0擊敗墨西哥。

ViuTV靚女主持列陣

世界盃有咁多ViuTV靚女主持，你又最鍾意邊一個？

嘉殷BB為阿仙奴死忠

每場比賽ViuTV及NowTV都會有靚女主持同大家一齊睇波，佢哋唔單止睇得仲好講得，對於足球分分鐘仲熟過你同我，好似張嘉殷就係死忠阿仙奴球迷，每每阿仙奴輸波慘敗，連登波台就會有巴打出post關心嘉殷BB嘅心理狀態。

真野恵里菜

日本WAGS人氣極高，每位於IG都有眾多followers。

日本WAGS勁高質！《逃恥》女星真野恵里菜、水著女神泉里香領軍!

日本隊於亞洲自然好波，連帶日本WAGS亦相當高質，一眾女星如真野恵里菜、泉里香、平愛梨、中村 アン都是日本人氣偶像，前兩者所出的水著寫真更成為網絡上的經典。

鎮宇幫墨西哥守龍

世界盃睇波又睇球星，咁多個人有相似對比，你又覺得邊個最好笑？

香港樂壇教父都有踢世界盃？

睇世界盃，唔熟球員分分鐘會問點解咁多娛樂圈明星，依個又咁似影帝，當中更有香港樂壇教父！一齊睇吓你認得出幾多個球場上人有相似嘅球星。

場邊花絮：

世界盃2022｜鎮宇幫墨西哥守龍？人有相似撞晒樣!（上）

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世界盃2022︱5度隨隊日本隊伙頭將軍透露餐單　阿根廷烏拉圭共帶2000磅肉出發

ＷＯＲＬＤ ＣＵＰ

世界盃2022｜世界盃睇波商場合集 大電視免費直播64場賽事(持續更新)

5大商場免費直播64場世界盃賽事

2022世界盃將除了有ViuTV 99台免費直播、NowTV收費直播外，球迷亦可以出外到酒吧及餐廳睇波，想更熱鬧又不想付費的話，大家可以一同去商場睇直播。目前已有5個商場宣布會免費直播今屆全數64場賽事，包括奧海城、荃新天地、屯門市廣場、荃灣如心廣場及中環街市，而黃埔天地亦將直播36場賽事，讓球迷一邊嘆冷氣，一邊齊齊睇波，感受熾熱睇波氣氛！

球迷資訊：

世界盃2022｜世界盃睇波商場合集 大電視免費直播64場賽事(持續更新)

世界盃2022｜衞生署推出健康貼士　籲球迷注意身體充足睡眠

世界盃2022香港免費直播及收費直播安排

ViuTV已宣布免費播放19場世界盃賽事，至於球迷最關心的熱門奪標球隊，如巴西、阿根廷、法國、西班牙、葡萄牙、荷蘭及英格蘭等，均在免費直播的名單之中，以下文章便為讀者整理世界盃2022完整賽程。

完整NowTV/ViuTV免費直播賽程時間 32隊分組賽詳情

ViuTV世界盃免費直播賽程。

ViuTV世界盃免費直播賽程。

世界盃2022參賽球隊及分組形勢

今屆世界盃增加至32支球隊參賽，種子隊包括主辦國卡塔爾、港人熱捧的英格蘭、擁有球王美斯的阿根廷、力爭衛冕的法國、狂牛西班牙、紅魔比利時、巴西及葡萄牙。32支球隊分為8組踢單循環，勝和負各得3分、1分及0分，小組最高分的兩隊晉級16強。

A組：卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭

B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯

C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭

D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞

E組：西班牙、哥斯達黎加、德國、日本

F組：比利時、加拿大、摩洛哥克羅地亞

G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆

H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、南韓

常見問題

問：如何收看今屆世界盃？

答：市民可以於ViuTV免費收看19場世界盃賽事，如想收看今屆所有賽事直播，便需購買NowTV及NowE直播通行證。詳情按此

問：今屆世界盃ViuTV會免費直播那場比賽？

答：ViuTV將會免費收看19場世界盃賽事，球迷亦可以到各大商場免費收看全數64場賽事。詳情按此

問：今屆世界盃的開賽時間？

答：世界盃2022的分組賽開賽時間較適合香港球迷，有不少賽事都在晚上6時、9時開波。詳情按此

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