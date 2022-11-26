世界盃2022︱11.27日本免費直播 德國深夜鬥西班牙＋ViuTV/NowTV賽程＋商場直播地點

今晚世界盃直播賽事 11月27日（日）晚上6時：【E組】日本對哥斯達黎加（ViuTV免費直播）

11月27日（日）晚上9時：【F組】比利時對摩洛哥

11月27日（日）深夜12時：【F組】克羅地亞對加拿大（ViuTV免費直播）

11月27日（日）深夜3時：【E組】西班牙對德國

頭場6時日本對哥斯達黎加 ViuTV免費直播 周日世界盃E組次輪，日本首戰熱血反勝德國，出線形勢大好，今仗對上攻防都失準的哥斯達黎加有力可再取三分。

今晚9時比利時對摩洛哥 晚上9時，F組次輪的比利時有前鋒盧卡古仍未復出，主將夏薩特狀態又低迷，面對上仗守和了上屆亞軍克羅地亞的摩洛哥，未必有能力可以撕破對手防線。

ViuTV免費直播克羅地亞對加拿大 深夜12時，ViuTV將會免費直播克羅地亞對加拿大。克羅地亞在首輪悶和摩洛哥0:0，但全場比賽只得5次攻門。加拿大上場硬撼比利時僅輸1球，今仗或再穩守突擊。

深夜3時西班牙對德國 深夜3時世界盃大戰，有西班牙對德國，上場爆冷輸波的德國必須擊敗西班牙才可保持出線希望。西班牙在首輪展示出高水平足球，全場有81.9%控球比率，是世界盃有紀錄以來最高，另外，德國在過去19年7對西班牙只贏過1次，而且已經是2014年的友賽，若只計算正式比賽，他們自從1988年的歐國盃便未曾擊敗西班牙。

11月26日世界盃賽果 【D組】突尼西亞 0：1 澳洲

【C組】波蘭 2：0 沙特阿拉伯

【D組】法國 2：1 丹麥

【C組】阿根廷 2：0 墨西哥 周六世界盃戰果，頭場澳洲1球小勝突尼西亞，C組波蘭剛2:0擊敗沙特阿拉伯，法國便以2:1擊敗丹麥，而尾場阿根廷便2:0擊敗墨西哥。

嘉殷BB為阿仙奴死忠 每場比賽ViuTV及NowTV都會有靚女主持同大家一齊睇波，佢哋唔單止睇得仲好講得，對於足球分分鐘仲熟過你同我，好似張嘉殷就係死忠阿仙奴球迷，每每阿仙奴輸波慘敗，連登波台就會有巴打出post關心嘉殷BB嘅心理狀態。

日本WAGS勁高質！《逃恥》女星真野恵里菜、水著女神泉里香領軍! 日本隊於亞洲自然好波，連帶日本WAGS亦相當高質，一眾女星如真野恵里菜、泉里香、平愛梨、中村 アン都是日本人氣偶像，前兩者所出的水著寫真更成為網絡上的經典。

世界盃2022參賽球隊及分組形勢 今屆世界盃增加至32支球隊參賽，種子隊包括主辦國卡塔爾、港人熱捧的英格蘭、擁有球王美斯的阿根廷、力爭衛冕的法國、狂牛西班牙、紅魔比利時、巴西及葡萄牙。32支球隊分為8組踢單循環，勝和負各得3分、1分及0分，小組最高分的兩隊晉級16強。 A組：卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭 B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯 C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭 D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞 E組：西班牙、哥斯達黎加、德國、日本 F組：比利時、加拿大、摩洛哥克羅地亞 G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆 H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、南韓