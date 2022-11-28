世界盃2022︱11.28免費直播南韓、巴西 深夜睇C朗＋ViuTV/NowTV賽程＋商場直播地點

世界盃2022將於11月20日起至12月18日在卡塔爾展開。第9個比賽日，頭場香港時間晚上6時有喀麥隆對塞爾維亞，ViuTV 99台將會免費直播兩場比賽，分別是9時南韓對加納，以及深夜12時巴西對瑞士，而尾場深夜3時便會有葡萄牙對烏拉圭，球迷亦可於NowTV收看，或到各大商場免費收看。《am730》網站及手機應用程式亦將會作文字直播。
今晚世界盃直播賽事
- 11月28日（一）晚上6時 【G組】喀麥隆對塞爾維亞
- 11月28日（一）晚上9時 【H組】南韓對加納（ViuTV免費直播）
- 11月28日（一）深夜12時 【G組】巴西對瑞士（ViuTV免費直播）
- 11月28日（一）深夜3時 【G組】葡萄牙對烏拉圭
頭場6時喀麥隆對塞爾維亞
周一世界盃G組，兩支首戰末有分數的球隊交手，喀麥隆對上塞爾維亞。喀麥隆教練桑治被批評首戰太保守，全場只有2次中框攻門。至於塞爾維亞料改踢「4-3-3」主攻，上仗先列後備的杜辛華荷域及未有出場的盧卡祖域，或會正選出場主攻。
今晚9時直播南韓對加納
晚上9時，H組次輪的亞洲南韓挑戰加納，ViuTV將會免費直播。孫興民首戰狀態平平，而正箭頭黃義助上仗又錯失良機。加納上仗僅負葡萄牙2:3，今場有力爭打開勝門。
ViuTV免費直播巴西對瑞士
深夜12時，ViuTV將會免費直播巴西對瑞士。奪標大熱巴西首輪打敗塞爾維亞，但主將尼馬被踢傷，箭頭李察利臣狀態大勇，更射入有機會是今屆金球。
深夜3時葡萄牙對烏拉圭
深夜3時又有C朗出場，葡萄牙將會對烏拉圭。上場葡萄牙3:2險勝加納，由C朗博得12碼才打開缺口，今仗面對仇人烏拉圭勢報上屆世界盃一敗之仇。烏拉圭上仗與南韓快打快，先後有中堅高甸、中場費達歷高華維迪攻門中柱，頗欠運氣，最終互交白卷，各取1分。老將蘇亞雷斯表現平平，今場或退居後備。
11月27日世界盃賽果
- 【E組】日本 0：1 哥斯達黎加
- 【F組】比利時 0：2 摩洛哥
- 【F組】克羅地亞 4：1 加拿大
- 【E組】西班牙 1：1 德國
嘉殷BB為阿仙奴死忠
每場比賽ViuTV及NowTV都會有靚女主持同大家一齊睇波，佢哋唔單止睇得仲好講得，對於足球分分鐘仲熟過你同我，好似張嘉殷就係死忠阿仙奴球迷，每每阿仙奴輸波慘敗，連登波台就會有巴打出post關心嘉殷BB嘅心理狀態。
日本WAGS勁高質！《逃恥》女星真野恵里菜、水著女神泉里香領軍!
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香港樂壇教父都有踢世界盃？
睇世界盃，唔熟球員分分鐘會問點解咁多娛樂圈明星，依個又咁似影帝，當中更有香港樂壇教父！一齊睇吓你認得出幾多個球場上人有相似嘅球星。
場邊花絮：
世界盃2022｜日本老將歎咖啡扮陳豪？人有相似撞晒樣!（下）
5大商場免費直播64場世界盃賽事
2022世界盃將除了有ViuTV 99台免費直播、NowTV收費直播外，球迷亦可以出外到酒吧及餐廳睇波，想更熱鬧又不想付費的話，大家可以一同去商場睇直播。目前已有5個商場宣布會免費直播今屆全數64場賽事，包括奧海城、荃新天地、屯門市廣場、荃灣如心廣場及中環街市，而黃埔天地亦將直播36場賽事，讓球迷一邊嘆冷氣，一邊齊齊睇波，感受熾熱睇波氣氛！
球迷資訊：
世界盃2022｜世界盃睇波商場合集 大電視免費直播64場賽事(持續更新)
世界盃2022香港免費直播及收費直播安排
ViuTV已宣布免費播放19場世界盃賽事，至於球迷最關心的熱門奪標球隊，如巴西、阿根廷、法國、西班牙、葡萄牙、荷蘭及英格蘭等，均在免費直播的名單之中，以下文章便為讀者整理世界盃2022完整賽程。
世界盃2022參賽球隊及分組形勢
今屆世界盃增加至32支球隊參賽，種子隊包括主辦國卡塔爾、港人熱捧的英格蘭、擁有球王美斯的阿根廷、力爭衛冕的法國、狂牛西班牙、紅魔比利時、巴西及葡萄牙。32支球隊分為8組踢單循環，勝和負各得3分、1分及0分，小組最高分的兩隊晉級16強。
A組：卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭
B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯
C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭
D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞
E組：西班牙、哥斯達黎加、德國、日本
F組：比利時、加拿大、摩洛哥克羅地亞
G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆
H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、南韓