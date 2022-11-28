世界盃2022︱11.28免費直播南韓、巴西 深夜睇C朗＋ViuTV/NowTV賽程＋商場直播地點

今晚世界盃直播賽事 11月28日（一）晚上6時 【G組】喀麥隆對塞爾維亞

11月28日（一）晚上9時 【H組】南韓對加納（ViuTV免費直播）

11月28日（一）深夜12時 【G組】巴西對瑞士（ViuTV免費直播）

11月28日（一）深夜3時 【G組】葡萄牙對烏拉圭

頭場6時喀麥隆對塞爾維亞 周一世界盃G組，兩支首戰末有分數的球隊交手，喀麥隆對上塞爾維亞。喀麥隆教練桑治被批評首戰太保守，全場只有2次中框攻門。至於塞爾維亞料改踢「4-3-3」主攻，上仗先列後備的杜辛華荷域及未有出場的盧卡祖域，或會正選出場主攻。

今晚9時直播南韓對加納 晚上9時，H組次輪的亞洲南韓挑戰加納，ViuTV將會免費直播。孫興民首戰狀態平平，而正箭頭黃義助上仗又錯失良機。加納上仗僅負葡萄牙2:3，今場有力爭打開勝門。

ViuTV免費直播巴西對瑞士 深夜12時，ViuTV將會免費直播巴西對瑞士。奪標大熱巴西首輪打敗塞爾維亞，但主將尼馬被踢傷，箭頭李察利臣狀態大勇，更射入有機會是今屆金球。

深夜3時葡萄牙對烏拉圭 深夜3時又有C朗出場，葡萄牙將會對烏拉圭。上場葡萄牙3:2險勝加納，由C朗博得12碼才打開缺口，今仗面對仇人烏拉圭勢報上屆世界盃一敗之仇。烏拉圭上仗與南韓快打快，先後有中堅高甸、中場費達歷高華維迪攻門中柱，頗欠運氣，最終互交白卷，各取1分。老將蘇亞雷斯表現平平，今場或退居後備。

11月27日世界盃賽果 【E組】日本 0：1 哥斯達黎加

【F組】比利時 0：2 摩洛哥

【F組】克羅地亞 4：1 加拿大

【E組】西班牙 1：1 德國

嘉殷BB為阿仙奴死忠 每場比賽ViuTV及NowTV都會有靚女主持同大家一齊睇波，佢哋唔單止睇得仲好講得，對於足球分分鐘仲熟過你同我，好似張嘉殷就係死忠阿仙奴球迷，每每阿仙奴輸波慘敗，連登波台就會有巴打出post關心嘉殷BB嘅心理狀態。

日本WAGS勁高質！《逃恥》女星真野恵里菜、水著女神泉里香領軍! 日本隊於亞洲自然好波，連帶日本WAGS亦相當高質，一眾女星如真野恵里菜、泉里香、平愛梨、中村 アン都是日本人氣偶像，前兩者所出的水著寫真更成為網絡上的經典。

世界盃2022參賽球隊及分組形勢 今屆世界盃增加至32支球隊參賽，種子隊包括主辦國卡塔爾、港人熱捧的英格蘭、擁有球王美斯的阿根廷、力爭衛冕的法國、狂牛西班牙、紅魔比利時、巴西及葡萄牙。32支球隊分為8組踢單循環，勝和負各得3分、1分及0分，小組最高分的兩隊晉級16強。 A組：卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭 B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯 C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭 D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞 E組：西班牙、哥斯達黎加、德國、日本 F組：比利時、加拿大、摩洛哥克羅地亞 G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆 H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、南韓