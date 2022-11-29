世界盃2022︱11.29 A、Ｂ組爭出線 深夜英格蘭鬥威爾斯 ViuTV/NowTV賽程＋商場直播地點

今晚世界盃直播賽事 11月29日（二）晚上11時 【A組】厄瓜多爾對塞內加爾

11月29日（二）晚上11時 【A組】荷蘭對卡塔爾

11月29日（二）深夜3時 【B組】威爾斯對英格蘭

11月29日（二）深夜3時 【B組】伊朗對美國

11時厄瓜多爾決戰塞內加爾 周二世界盃A組，由於東道主卡塔爾已經出局，對首名大熱荷蘭亦未必有力爆冷，相信焦點將會落在實力接近的厄瓜多爾決戰塞內加爾。塞內加爾必須要贏波，才能反壓暫多1分的厄瓜多爾出線，今場必定會焗攻。

深夜3時睇威爾斯對英格蘭內訌 深夜3時B組4隊仍有機會出線，威爾斯將會對英格蘭，威爾斯上仗0:2不敵伊朗，近6次對英軍更全敗，要打破宿命有難度。英格蘭要首名次線便要全3分，相信今仗不會留力。同一時間亦有伊朗對美國的賽事，兩隊分別得3分及2分，同樣要爭取勝利確保晉級可能。

11月28日世界盃賽果 【G組】喀麥隆 3：3 塞爾維亞

【H組】南韓 2：3 加納

【G組】巴西 1：0 瑞士

【G組】葡萄牙 2：0 烏拉圭

嘉殷BB為阿仙奴死忠 每場比賽ViuTV及NowTV都會有靚女主持同大家一齊睇波，佢哋唔單止睇得仲好講得，對於足球分分鐘仲熟過你同我，好似張嘉殷就係死忠阿仙奴球迷，每每阿仙奴輸波慘敗，連登波台就會有巴打出post關心嘉殷BB嘅心理狀態。

日本WAGS勁高質！《逃恥》女星真野恵里菜、水著女神泉里香領軍! 日本隊於亞洲自然好波，連帶日本WAGS亦相當高質，一眾女星如真野恵里菜、泉里香、平愛梨、中村 アン都是日本人氣偶像，前兩者所出的水著寫真更成為網絡上的經典。

世界盃2022參賽球隊及分組形勢 今屆世界盃增加至32支球隊參賽，種子隊包括主辦國卡塔爾、港人熱捧的英格蘭、擁有球王美斯的阿根廷、力爭衛冕的法國、狂牛西班牙、紅魔比利時、巴西及葡萄牙。32支球隊分為8組踢單循環，勝和負各得3分、1分及0分，小組最高分的兩隊晉級16強。 A組：卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭 B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯 C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭 D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞 E組：西班牙、哥斯達黎加、德國、日本 F組：比利時、加拿大、摩洛哥克羅地亞 G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆 H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、南韓