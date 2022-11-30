世界盃2022︱11.30 法國頭場 深夜阿根廷對波蘭美斯爭出線 ViuTV/NowTV賽程＋商場直播地點

世界盃2022將於11月20日起至12月18日在卡塔爾展開。第11個比賽日將會決出每組晉級球隊，頭場香港時間晚上11時有D組的澳洲對丹麥及突尼西亞對法國。深夜3時便有C組的波蘭對阿根廷及沙特阿拉伯對墨西哥。第三輪分組賽ViuTV沒有免費直播賽事，球迷可於NowTV或NowE收看，或到各大商場免費收看。《am730》網站及手機應用程式亦將會作文字直播。
今晚世界盃直播賽事
- 11月30日（三）晚上11時 【D組】澳洲對丹麥
- 11月30日（三）晚上11時 【D組】突尼西亞對法國
- 11月30日（三）深夜3時 【C組】波蘭對阿根廷
- 11月30日（三）深夜3時 【C組】沙特阿拉伯對墨西哥
11時丹麥決戰澳洲
周三世界盃D組，法國已提早出線，其餘3隊會爭取最後晉級位置。賽前被看好的丹麥只得1分，必須要贏澳洲才可晉級，澳洲上仗靠在日乙搵食的箭頭米歇爾杜基，上半場一箭定江山，1:0打敗突尼西亞，今場只要再贏，便可繼06年後再度躋身淘汰賽，而假設另一邊廂，突尼西亞無法打敗衛冕法國，「袋鼠兵團」今場和波亦可晉級。相反突軍今場要打敗法國，並寄望另一邊廂打和，才有望史上首次躋身淘汰賽。
深夜3時睇阿根廷可否出線
深夜3時C組4隊仍有機會出線，3分的阿根廷今場只要打敗波蘭，便很大機會首名出線。以4分排榜首的波蘭，只要和波或贏波都可以晉級。另外兩隊便一定要贏波才有機會晉級16強。
11月29日世界盃賽果
- 【A組】厄瓜多爾 1：2 塞內加爾
- 【A組】荷蘭 2：0 卡塔爾
- 【B組】威爾斯 0：3 英格蘭
- 【B組】伊朗 0：1 美國
嘉殷BB為阿仙奴死忠
每場比賽ViuTV及NowTV都會有靚女主持同大家一齊睇波，佢哋唔單止睇得仲好講得，對於足球分分鐘仲熟過你同我，好似張嘉殷就係死忠阿仙奴球迷，每每阿仙奴輸波慘敗，連登波台就會有巴打出post關心嘉殷BB嘅心理狀態。
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香港樂壇教父都有踢世界盃？
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場邊花絮：
世界盃2022｜日本老將歎咖啡扮陳豪？人有相似撞晒樣!（下）
5大商場免費直播64場世界盃賽事
2022世界盃將除了有ViuTV 99台免費直播、NowTV收費直播外，球迷亦可以出外到酒吧及餐廳睇波，想更熱鬧又不想付費的話，大家可以一同去商場睇直播。目前已有5個商場宣布會免費直播今屆全數64場賽事，包括奧海城、荃新天地、屯門市廣場、荃灣如心廣場及中環街市，而黃埔天地亦將直播36場賽事，讓球迷一邊嘆冷氣，一邊齊齊睇波，感受熾熱睇波氣氛！
球迷資訊：
世界盃2022｜世界盃睇波商場合集 大電視免費直播64場賽事(持續更新)
世界盃2022香港免費直播及收費直播安排
ViuTV已宣布免費播放19場世界盃賽事，至於球迷最關心的熱門奪標球隊，如巴西、阿根廷、法國、西班牙、葡萄牙、荷蘭及英格蘭等，均在免費直播的名單之中，以下文章便為讀者整理世界盃2022完整賽程。
世界盃2022參賽球隊及分組形勢
今屆世界盃增加至32支球隊參賽，種子隊包括主辦國卡塔爾、港人熱捧的英格蘭、擁有球王美斯的阿根廷、力爭衛冕的法國、狂牛西班牙、紅魔比利時、巴西及葡萄牙。32支球隊分為8組踢單循環，勝和負各得3分、1分及0分，小組最高分的兩隊晉級16強。
A組：卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭
B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯
C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭
D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞
E組：西班牙、哥斯達黎加、德國、日本
F組：比利時、加拿大、摩洛哥克羅地亞
G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆
H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、南韓