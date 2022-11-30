世界盃2022︱11.30 法國頭場 深夜阿根廷對波蘭美斯爭出線 ViuTV/NowTV賽程＋商場直播地點

今晚世界盃直播賽事 11月30日（三）晚上11時 【D組】澳洲對丹麥

11月30日（三）晚上11時 【D組】突尼西亞對法國

11月30日（三）深夜3時 【C組】波蘭對阿根廷

11月30日（三）深夜3時 【C組】沙特阿拉伯對墨西哥

11時丹麥決戰澳洲 周三世界盃D組，法國已提早出線，其餘3隊會爭取最後晉級位置。賽前被看好的丹麥只得1分，必須要贏澳洲才可晉級，澳洲上仗靠在日乙搵食的箭頭米歇爾杜基，上半場一箭定江山，1:0打敗突尼西亞，今場只要再贏，便可繼06年後再度躋身淘汰賽，而假設另一邊廂，突尼西亞無法打敗衛冕法國，「袋鼠兵團」今場和波亦可晉級。相反突軍今場要打敗法國，並寄望另一邊廂打和，才有望史上首次躋身淘汰賽。

深夜3時睇阿根廷可否出線 深夜3時C組4隊仍有機會出線，3分的阿根廷今場只要打敗波蘭，便很大機會首名出線。以4分排榜首的波蘭，只要和波或贏波都可以晉級。另外兩隊便一定要贏波才有機會晉級16強。

11月29日世界盃賽果 【A組】厄瓜多爾 1：2 塞內加爾

【A組】荷蘭 2：0 卡塔爾

【B組】威爾斯 0：3 英格蘭

【B組】伊朗 0：1 美國

嘉殷BB為阿仙奴死忠 每場比賽ViuTV及NowTV都會有靚女主持同大家一齊睇波，佢哋唔單止睇得仲好講得，對於足球分分鐘仲熟過你同我，好似張嘉殷就係死忠阿仙奴球迷，每每阿仙奴輸波慘敗，連登波台就會有巴打出post關心嘉殷BB嘅心理狀態。

日本WAGS勁高質！《逃恥》女星真野恵里菜、水著女神泉里香領軍! 日本隊於亞洲自然好波，連帶日本WAGS亦相當高質，一眾女星如真野恵里菜、泉里香、平愛梨、中村 アン都是日本人氣偶像，前兩者所出的水著寫真更成為網絡上的經典。

世界盃2022參賽球隊及分組形勢 今屆世界盃增加至32支球隊參賽，種子隊包括主辦國卡塔爾、港人熱捧的英格蘭、擁有球王美斯的阿根廷、力爭衛冕的法國、狂牛西班牙、紅魔比利時、巴西及葡萄牙。32支球隊分為8組踢單循環，勝和負各得3分、1分及0分，小組最高分的兩隊晉級16強。 A組：卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭 B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯 C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭 D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞 E組：西班牙、哥斯達黎加、德國、日本 F組：比利時、加拿大、摩洛哥克羅地亞 G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆 H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、南韓