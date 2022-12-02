世界盃2022︱12.２ 11點 南韓蒐葡萄牙 孫興民對C朗 ViuTV/NowTV賽程＋商場直播地點

11時南韓對葡萄牙

世界盃H組，葡萄牙已提早出線，其餘3隊會爭取最後晉級位置。葡萄牙將會對上亞洲代表南韓，傷後戴上「護面罩」出場的射手孫興民，在世盃狀態平平，加上由中堅金玟哉領導的「5金」防線上仗失準，南韓在落後兩球下一度追和，但最終2比3不敵加納，目前2戰僅得1分，今場唯有贏波才有機會出線。

另一邊同組加納鬥烏拉圭，不少球迷都回想起2010年世盃8強，現時烏拉圭頭兩戰1分兼1球不入；反觀3分在手的加納，今場贏波肯定出線；若南韓無法擊敗葡萄牙，加納和波亦足夠打入16強；烏拉圭若今場3分，同時南韓贏波的話，兩隊將同得4分，則先要計得失球，賽前南韓領先1球，故烏拉圭勢必要爭取多入球，以爭取出線。