世界盃2022︱12.1 比利時11點直播 深夜日本對西班牙 ViuTV/NowTV賽程＋商場直播地點

今晚世界盃直播賽事 12月1日（四）晚上11時 【F組】克羅地亞對比利時

12月1日（四）晚上11時 【F組】加拿大對摩洛哥

12月1日（四）深夜3時 【E組】日本對西班牙

12月1日（四）深夜3時 【E組】哥斯達黎加對德國

11時克羅地亞對比利時 周三世界盃F組，加拿大已提早出局，其餘3隊會爭取最後晉級位置。賽前被看好的比利時只得3分，落後克羅地亞及摩洛哥1分，今仗對克羅地亞必須贏波才可晉級。另一仗摩洛哥對失去贏波動力的加拿大，只要比利時沒有全取3分便可和克羅地亞齊齊晉級。

深夜3時睇E組混戰 深夜3時世界盃E組混戰，4隊仍有機會出線。3分的日本出戰4分在手的西班牙，基本上要擊敗榜首狂牛兵團才能確保出線；至於另一傳統勁旅德國只得1分，必須擊敗哥斯達黎加，才有機會避免連續兩屆世界盃分組賽出局。

11月30日世界盃賽果 【C組】波蘭 0：2 阿根廷

【C組】沙特阿拉伯 1：2 墨西哥

【D組】澳洲 1：0 丹麥

【D組】突尼西亞 1：0 法國

嘉殷BB為阿仙奴死忠 每場比賽ViuTV及NowTV都會有靚女主持同大家一齊睇波，佢哋唔單止睇得仲好講得，對於足球分分鐘仲熟過你同我，好似張嘉殷就係死忠阿仙奴球迷，每每阿仙奴輸波慘敗，連登波台就會有巴打出post關心嘉殷BB嘅心理狀態。

日本WAGS勁高質！《逃恥》女星真野恵里菜、水著女神泉里香領軍! 日本隊於亞洲自然好波，連帶日本WAGS亦相當高質，一眾女星如真野恵里菜、泉里香、平愛梨、中村 アン都是日本人氣偶像，前兩者所出的水著寫真更成為網絡上的經典。

世界盃2022參賽球隊及分組形勢 今屆世界盃增加至32支球隊參賽，種子隊包括主辦國卡塔爾、港人熱捧的英格蘭、擁有球王美斯的阿根廷、力爭衛冕的法國、狂牛西班牙、紅魔比利時、巴西及葡萄牙。32支球隊分為8組踢單循環，勝和負各得3分、1分及0分，小組最高分的兩隊晉級16強。 A組：卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭 B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯 C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭 D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞 E組：西班牙、哥斯達黎加、德國、日本 F組：比利時、加拿大、摩洛哥克羅地亞 G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆 H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、南韓