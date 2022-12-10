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體育
2022-12-10 12:00:00

世界盃2022︱12.10 11點免費直播摩洛哥對葡萄牙 3點英法大戰 ViuTV/NowTV賽程

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負面新聞仍圍繞着C朗。(路透社)

負面新聞仍圍繞着C朗。(路透社)

世界盃2022將於11月20日起至12月18日在卡塔爾展開。第17個比賽日將會上演8強賽事，頭場香港時間12月10日晚上11時，摩洛哥對葡萄牙。深夜3時有英格蘭對法國。今晚ViuTV 99台將會免費直播摩洛哥對葡萄牙，球迷亦可於NowTV或NowE收看，或到各大商場免費收看。《am730》網站及手機應用程式亦將會作文字直播。

即睇世界盃2022專頁　關注賽程免費直播最新戰情

一文睇清8組球隊各種出線可能性

今晚世界盃直播賽事

  • 12月10日（六）晚上11時【8強】摩洛哥對葡萄牙
  • 12月11日（日）深夜3時【8強】英格蘭對法國
葡萄牙。(路透社) 摩洛哥。(路透社)

11時摩洛哥對葡萄牙

上仗大破瑞士的葡萄牙，雖然不斷傳出陣中球星基斯坦奴朗拿度的不滿，但是球員卻仍然表示隊內的團結。而球隊亦透過成績，證明葡萄牙的新星已逐漸冒起成為隊中主力，而不再是僅靠C朗的一人球隊。

今屆賽事的黑馬摩洛哥，在上仗以12碼擊敗西班牙，成為現時唯一仍留下的非洲球隊。球隊的防線穩固，今屆4場就只失1球，而且強如比利時與西班牙，也難以撕破其防線，而他們的反擊速度，亦令對手有所顧忌。今場面對在直布羅陀海峽對岸的另一支伊比利亞半島球隊，摩洛哥能否再寫下歷史。

法國。(路透社) 英格蘭。(路透社)

深夜3時英格蘭對法國

兩支今屆熱門球隊的對壘，「高盧雄雞」的法國將面對「三獅軍團」英格蘭的挑戰，也是英倫海峽兩岸的對碰。英格蘭今屆賽事表現確實可人，4場賽事攻入12球，入球能力並不簡單，而且球隊也僅僅在對伊朗失了2球，備受批評的哈利馬古尼，在英軍陣中卻如脫胎換骨。

不過衞冕的法國，雖然賽前擔心球隊的進攻受傷患影響，不過在基利安麥巴比以及基奧特的表現之下，也證明這支上屆冠軍，仍然實力仍然強橫。

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5大商場免費直播64場世界盃賽事

2022世界盃將除了有ViuTV 99台免費直播、NowTV收費直播外，球迷亦可以出外到酒吧及餐廳睇波，想更熱鬧又不想付費的話，大家可以一同去商場睇直播。目前已有5個商場宣布會免費直播今屆全數64場賽事，包括奧海城、荃新天地、屯門市廣場、荃灣如心廣場及中環街市，而黃埔天地亦將直播36場賽事，讓球迷一邊嘆冷氣，一邊齊齊睇波，感受熾熱睇波氣氛！

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世界盃2022香港免費直播及收費直播安排

ViuTV已宣布免費播放19場世界盃賽事，至於球迷最關心的熱門奪標球隊，如巴西、阿根廷、法國、西班牙、葡萄牙、荷蘭及英格蘭等，均在免費直播的名單之中，以下文章便為讀者整理世界盃2022完整賽程。

完整NowTV/ViuTV免費直播賽程時間 32隊分組賽詳情

ViuTV世界盃免費直播賽程。

ViuTV世界盃免費直播賽程。

世界盃2022參賽球隊及分組形勢

今屆世界盃增加至32支球隊參賽，種子隊包括主辦國卡塔爾、港人熱捧的英格蘭、擁有球王美斯的阿根廷、力爭衛冕的法國、狂牛西班牙、紅魔比利時、巴西及葡萄牙。32支球隊分為8組踢單循環，勝和負各得3分、1分及0分，小組最高分的兩隊晉級16強。

A組：卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭

B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯

C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭

D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞

E組：西班牙、哥斯達黎加、德國、日本

F組：比利時、加拿大、摩洛哥克羅地亞

G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆

H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、南韓

常見問題

問：如何收看今屆世界盃？

答：市民可以於ViuTV免費收看19場世界盃賽事，如想收看今屆所有賽事直播，便需購買NowTV及NowE直播通行證。詳情按此

問：今屆世界盃ViuTV會免費直播那場比賽？

答：ViuTV將會免費收看19場世界盃賽事，球迷亦可以到各大商場免費收看全數64場賽事。詳情按此

問：今屆世界盃的開賽時間？

答：世界盃2022的分組賽開賽時間較適合香港球迷，有不少賽事都在晚上6時、9時開波。詳情按此

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