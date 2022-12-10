世界盃2022︱12.10 11點免費直播摩洛哥對葡萄牙 3點英法大戰 ViuTV/NowTV賽程

今晚世界盃直播賽事 12月10日（六）晚上11時【8強】摩洛哥對葡萄牙

12月11日（日）深夜3時【8強】英格蘭對法國

11時摩洛哥對葡萄牙 上仗大破瑞士的葡萄牙，雖然不斷傳出陣中球星基斯坦奴朗拿度的不滿，但是球員卻仍然表示隊內的團結。而球隊亦透過成績，證明葡萄牙的新星已逐漸冒起成為隊中主力，而不再是僅靠C朗的一人球隊。 今屆賽事的黑馬摩洛哥，在上仗以12碼擊敗西班牙，成為現時唯一仍留下的非洲球隊。球隊的防線穩固，今屆4場就只失1球，而且強如比利時與西班牙，也難以撕破其防線，而他們的反擊速度，亦令對手有所顧忌。今場面對在直布羅陀海峽對岸的另一支伊比利亞半島球隊，摩洛哥能否再寫下歷史。

深夜3時英格蘭對法國 兩支今屆熱門球隊的對壘，「高盧雄雞」的法國將面對「三獅軍團」英格蘭的挑戰，也是英倫海峽兩岸的對碰。英格蘭今屆賽事表現確實可人，4場賽事攻入12球，入球能力並不簡單，而且球隊也僅僅在對伊朗失了2球，備受批評的哈利馬古尼，在英軍陣中卻如脫胎換骨。 不過衞冕的法國，雖然賽前擔心球隊的進攻受傷患影響，不過在基利安麥巴比以及基奧特的表現之下，也證明這支上屆冠軍，仍然實力仍然強橫。

最新晉級形勢

Now球員譯名被炒熱 世界盃熱潮下，NOW的球員譯名同樣被炒熱。試當真許賢和蘇豪拍片，嘗試訪問NOW相關職員的翻譯原則和困難之處，引起連登熱烈討論。但如果聽不慣安巴比、哈伐斯、列查利臣等球員譯名？不妨「古墓派」上身，回味想當年的靚譯名。

嘉殷BB為阿仙奴死忠 每場比賽ViuTV及NowTV都會有靚女主持同大家一齊睇波，佢哋唔單止睇得仲好講得，對於足球分分鐘仲熟過你同我，好似張嘉殷就係死忠阿仙奴球迷，每每阿仙奴輸波慘敗，連登波台就會有巴打出post關心嘉殷BB嘅心理狀態。

日本WAGS勁高質！《逃恥》女星真野恵里菜、水著女神泉里香領軍! 日本隊於亞洲自然好波，連帶日本WAGS亦相當高質，一眾女星如真野恵里菜、泉里香、平愛梨、中村 アン都是日本人氣偶像，前兩者所出的水著寫真更成為網絡上的經典。

世界盃2022參賽球隊及分組形勢 今屆世界盃增加至32支球隊參賽，種子隊包括主辦國卡塔爾、港人熱捧的英格蘭、擁有球王美斯的阿根廷、力爭衛冕的法國、狂牛西班牙、紅魔比利時、巴西及葡萄牙。32支球隊分為8組踢單循環，勝和負各得3分、1分及0分，小組最高分的兩隊晉級16強。 A組：卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭 B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯 C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭 D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞 E組：西班牙、哥斯達黎加、德國、日本 F組：比利時、加拿大、摩洛哥克羅地亞 G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆 H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、南韓