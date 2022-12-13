世界盃2022︱12.13 3點免費直播阿根廷對克羅地亞 美斯爭入決賽 ViuTV直播4強賽事

3時阿根廷對克羅地亞 美斯鬥摩迪

阿根廷上仗對荷蘭拖至加時互射12碼才晉級，其中球王美斯交出1入球、1助攻，狀態大勇。隊中老將迪馬利亞已傷癒，只是左右兩閘馬高斯阿古拿及蒙迪爾累積黃牌要停賽，只是拿奧達路馬天尼斯後備入替已重拾佳態，相信會回歸正選，與美斯組成鋒線。

克羅地亞今屆世界盃毅力驚人，先後於落後下逼和日本、巴西，再憑互射12碼晉級。門將利華高域的表現非常可人，兩輪互射12碼合共救出4球，而且在240分鐘的比賽裡多次左飛右撲，如果比賽拖至加時大有機會再次發揮驚人表現。