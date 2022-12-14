世界盃2022︱12.14 3點免費直播法國對摩洛哥 麥巴比爭入決賽 ViuTV直播4強賽事

3時法國對摩洛哥 麥巴比力爭入決賽

法國今屆受傷兵困擾，不過前線3人表現出色，攻中基沙文今屆已創造17次機會，為今屆世界盃之最；老將36歲基奧特已攻入4球，更不時挺身而出救國；新球王基利安麥巴比今屆賽事攻入5球及2助攻，數據指他是世界盃控球殺入禁區成功次數最多的球員。

今屆4戰歐洲隊不失一球的摩洛哥鋼門耶辛尼保奴把關又令人安心，但原本防線4大主力已有3人受傷，今場皆上陣成疑，只有効力PSG的右閘阿舒拉夫肯定可以披甲；但上仗頂上的左閘艾迪阿拉、中堅耶米斯及達利不辱使命，今場定必繼續穩守。