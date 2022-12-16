世界盃2022︱12.17 11點免費直播克羅地亞對摩洛哥 ViuTV直播4強賽事

11時克羅地亞對摩洛哥

摩洛哥剛在4強0:2不敵法國；但無論如何，該隊4強賽前已寫下非洲球隊的新一頁，今場後防多名球員上陣成疑，但中前場人腳仍然充裕。克羅地亞雖然無法連續兩屆打入決賽，但他們曾在1998年季軍戰擊敗荷蘭，相信今仗亦有力搏盡爭取季軍。

兩軍今屆分組賽同組，首輪交手打和0:0，今仗來自非洲的摩洛哥會獲主場球迷一面倒支持，但克羅地亞夫添及較對手多一天休息，雙方可謂不相伯仲。值得一提的是，世界盃大部分季軍戰都不乏入球騷，對上10屆俱由歐洲隊取得季軍。