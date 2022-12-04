世界盃2022︱12.4 11點法國對波蘭 3點英格蘭出擊＋16強形勢 ViuTV/NowTV賽程＋商場直播地點

今晚世界盃直播賽事 12月4日（六）晚上11時 【16強】法國對波蘭

12月5日（六）深夜3時 【16強】英格蘭對塞內加爾

11時法國對波蘭 雖然上場不敵突尼西亞，但提前出線的法國只派出副選上陣。而法國今屆頭兩場演出優異，前線的基利安麥巴比故然發揮到其作用，但球隊的中場在控球及防守都顯示出爭標的實力。 至於波蘭，36年來再次在世界盃突破至淘汰賽，前鋒的利雲杜夫斯基當然功不可沒，上仗取得自己首個世界盃入球，更帶領波蘭晉級，而門將的施捷斯尼，在分組賽兩撲12碼也是晉級的關鍵。今次面對法國，將再次考驗施捷斯尼能否力挽狂瀾。

深夜3時英格蘭 香港最多人關注的英格蘭，在深夜登場。三獅軍團在賽事表示時而受到熱捧，時而受抨擊。球隊大勝伊朗6:2，令人眼前一亮，但及後又被美國守和而被質而實力，之後卻又大勝「同胞」的威爾斯，雖然球隊的表現時好時壞，但隊中的拉舒福特已取得3個入球，與美斯等共6人並列射手。今仗是修夫基的英格蘭，今屆首次面對非洲的球隊。 缺少沙迪奧文尼的塞內加爾，能夠意外突破分組，教練施斯的實力與球員的心態是重要一環，而效力英冠的伊斯美拿沙亞，也藉今次賽事展示其實力並非只有英冠的水平，今仗球隊再次嘗試挑戰強敵英格蘭。

嘉殷BB為阿仙奴死忠 每場比賽ViuTV及NowTV都會有靚女主持同大家一齊睇波，佢哋唔單止睇得仲好講得，對於足球分分鐘仲熟過你同我，好似張嘉殷就係死忠阿仙奴球迷，每每阿仙奴輸波慘敗，連登波台就會有巴打出post關心嘉殷BB嘅心理狀態。

日本WAGS勁高質！《逃恥》女星真野恵里菜、水著女神泉里香領軍! 日本隊於亞洲自然好波，連帶日本WAGS亦相當高質，一眾女星如真野恵里菜、泉里香、平愛梨、中村 アン都是日本人氣偶像，前兩者所出的水著寫真更成為網絡上的經典。

世界盃2022參賽球隊及分組形勢 今屆世界盃增加至32支球隊參賽，種子隊包括主辦國卡塔爾、港人熱捧的英格蘭、擁有球王美斯的阿根廷、力爭衛冕的法國、狂牛西班牙、紅魔比利時、巴西及葡萄牙。32支球隊分為8組踢單循環，勝和負各得3分、1分及0分，小組最高分的兩隊晉級16強。 A組：卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭 B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯 C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭 D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞 E組：西班牙、哥斯達黎加、德國、日本 F組：比利時、加拿大、摩洛哥克羅地亞 G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆 H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、南韓