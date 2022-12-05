世界盃2022︱12.5 11點日本對克羅地亞 3點南韓對巴西 ViuTV/NowTV賽程＋商場直播地點

今晚世界盃直播賽事 12月4日（六）晚上11時 【16強】日本對克羅地亞

12月5日（六）深夜3時 【16強】南韓對巴西

11時日本對克羅地亞 日本最後一場分組賽熱愛反勝西班牙奪首名出線資格，教練森保一開賽前目標是要歷史性打入8強，翼鋒堂安律賽前曾表示要贏得冠軍，他亦於分組賽交出兩個入球，於賽前記者會上見記者時更表示球隊還不想回去，希望在16強擊敗克羅地亞。不過中場久保建英因為不適而未有隨隊訓練。 日本與克羅地亞對上一次交手已是06年世盃分組賽，當時互交白卷並雙雙在分組賽出局，當年比賽中有份後備登場的中場莫迪歷已37歲，目前仍是隊中不可或缺的領軍人物。料今場克羅地亞會繼續以4-3-3陣式出擊。

深夜3時南韓挑戰巴西 今屆賽事大熱門巴西於分組賽展示出成熟表現，只是分組賽後巴西出現不少傷兵，左閘阿歷士迪尼斯及前鋒加比爾捷西斯齊傷右膝，可幸球隊確認主將尼馬如無意外會在淘汰賽階段復出，中前場攻力依然有保證。 南韓絕殺葡萄牙，得以3屆世界盃以來首次躋身16強，今場最大喜訊當是葡籍教練保羅賓度停賽期滿，可落場督師，料由「4-3-3」改踢「4-2-3-1」陣式，主力中堅金玟哉將會重返正選，再組「5金」防線。晉級英雄黃喜燦則轉打單箭頭，他說：「雖然上次鬥巴西失球很多，但我們可踢出自己風格，這經驗有助下次(今次)交手。我們希望踢得出色，為球迷贏波。」

嘉殷BB為阿仙奴死忠 每場比賽ViuTV及NowTV都會有靚女主持同大家一齊睇波，佢哋唔單止睇得仲好講得，對於足球分分鐘仲熟過你同我，好似張嘉殷就係死忠阿仙奴球迷，每每阿仙奴輸波慘敗，連登波台就會有巴打出post關心嘉殷BB嘅心理狀態。

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世界盃2022參賽球隊及分組形勢 今屆世界盃增加至32支球隊參賽，種子隊包括主辦國卡塔爾、港人熱捧的英格蘭、擁有球王美斯的阿根廷、力爭衛冕的法國、狂牛西班牙、紅魔比利時、巴西及葡萄牙。32支球隊分為8組踢單循環，勝和負各得3分、1分及0分，小組最高分的兩隊晉級16強。 A組：卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭 B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯 C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭 D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞 E組：西班牙、哥斯達黎加、德國、日本 F組：比利時、加拿大、摩洛哥克羅地亞 G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆 H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、南韓