世界盃2022︱12.5 11點日本對克羅地亞 3點南韓對巴西 ViuTV/NowTV賽程＋商場直播地點

世界盃2022將於11月20日起至12月18日在卡塔爾展開。第14個比賽日將會上演16強賽事，頭場香港時間晚上11時，亞洲代表日本將挑戰上屆世界盃亞軍克羅地亞。深夜3時有森巴兵團巴西迎戰南韓。今晚ViuTV沒有免費直播賽事，球迷可於NowTV或NowE收看，或到各大商場免費收看。《am730》網站及手機應用程式亦將會作文字直播。
今晚世界盃直播賽事
- 12月4日（六）晚上11時 【16強】日本對克羅地亞
- 12月5日（六）深夜3時 【16強】南韓對巴西
11時日本對克羅地亞
日本最後一場分組賽熱愛反勝西班牙奪首名出線資格，教練森保一開賽前目標是要歷史性打入8強，翼鋒堂安律賽前曾表示要贏得冠軍，他亦於分組賽交出兩個入球，於賽前記者會上見記者時更表示球隊還不想回去，希望在16強擊敗克羅地亞。不過中場久保建英因為不適而未有隨隊訓練。
日本與克羅地亞對上一次交手已是06年世盃分組賽，當時互交白卷並雙雙在分組賽出局，當年比賽中有份後備登場的中場莫迪歷已37歲，目前仍是隊中不可或缺的領軍人物。料今場克羅地亞會繼續以4-3-3陣式出擊。
深夜3時南韓挑戰巴西
今屆賽事大熱門巴西於分組賽展示出成熟表現，只是分組賽後巴西出現不少傷兵，左閘阿歷士迪尼斯及前鋒加比爾捷西斯齊傷右膝，可幸球隊確認主將尼馬如無意外會在淘汰賽階段復出，中前場攻力依然有保證。
南韓絕殺葡萄牙，得以3屆世界盃以來首次躋身16強，今場最大喜訊當是葡籍教練保羅賓度停賽期滿，可落場督師，料由「4-3-3」改踢「4-2-3-1」陣式，主力中堅金玟哉將會重返正選，再組「5金」防線。晉級英雄黃喜燦則轉打單箭頭，他說：「雖然上次鬥巴西失球很多，但我們可踢出自己風格，這經驗有助下次(今次)交手。我們希望踢得出色，為球迷贏波。」
嘉殷BB為阿仙奴死忠
每場比賽ViuTV及NowTV都會有靚女主持同大家一齊睇波，佢哋唔單止睇得仲好講得，對於足球分分鐘仲熟過你同我，好似張嘉殷就係死忠阿仙奴球迷，每每阿仙奴輸波慘敗，連登波台就會有巴打出post關心嘉殷BB嘅心理狀態。
日本WAGS勁高質！《逃恥》女星真野恵里菜、水著女神泉里香領軍!
日本隊於亞洲自然好波，連帶日本WAGS亦相當高質，一眾女星如真野恵里菜、泉里香、平愛梨、中村 アン都是日本人氣偶像，前兩者所出的水著寫真更成為網絡上的經典。
香港樂壇教父都有踢世界盃？
睇世界盃，唔熟球員分分鐘會問點解咁多娛樂圈明星，依個又咁似影帝，當中更有香港樂壇教父！一齊睇吓你認得出幾多個球場上人有相似嘅球星。
場邊花絮：
世界盃2022｜日本老將歎咖啡扮陳豪？人有相似撞晒樣!（下）
5大商場免費直播64場世界盃賽事
2022世界盃將除了有ViuTV 99台免費直播、NowTV收費直播外，球迷亦可以出外到酒吧及餐廳睇波，想更熱鬧又不想付費的話，大家可以一同去商場睇直播。目前已有5個商場宣布會免費直播今屆全數64場賽事，包括奧海城、荃新天地、屯門市廣場、荃灣如心廣場及中環街市，而黃埔天地亦將直播36場賽事，讓球迷一邊嘆冷氣，一邊齊齊睇波，感受熾熱睇波氣氛！
球迷資訊：
世界盃2022｜世界盃睇波商場合集 大電視免費直播64場賽事(持續更新)
世界盃2022香港免費直播及收費直播安排
ViuTV已宣布免費播放19場世界盃賽事，至於球迷最關心的熱門奪標球隊，如巴西、阿根廷、法國、西班牙、葡萄牙、荷蘭及英格蘭等，均在免費直播的名單之中，以下文章便為讀者整理世界盃2022完整賽程。
世界盃2022參賽球隊及分組形勢
今屆世界盃增加至32支球隊參賽，種子隊包括主辦國卡塔爾、港人熱捧的英格蘭、擁有球王美斯的阿根廷、力爭衛冕的法國、狂牛西班牙、紅魔比利時、巴西及葡萄牙。32支球隊分為8組踢單循環，勝和負各得3分、1分及0分，小組最高分的兩隊晉級16強。
A組：卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭
B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯
C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭
D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞
E組：西班牙、哥斯達黎加、德國、日本
F組：比利時、加拿大、摩洛哥克羅地亞
G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆
H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、南韓