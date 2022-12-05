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體育
2022-12-05 11:58:00

世界盃2022︱12.5 11點日本對克羅地亞 3點南韓對巴西 ViuTV/NowTV賽程＋商場直播地點

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日本

森保一與長友佑都出席賽前記者會。（美聯社）

世界盃2022將於11月20日起至12月18日在卡塔爾展開。第14個比賽日將會上演16強賽事，頭場香港時間晚上11時，亞洲代表日本將挑戰上屆世界盃亞軍克羅地亞。深夜3時有森巴兵團巴西迎戰南韓。今晚ViuTV沒有免費直播賽事，球迷可於NowTV或NowE收看，或到各大商場免費收看。《am730》網站及手機應用程式亦將會作文字直播。

即睇世界盃2022專頁　關注賽程免費直播最新戰情

一文睇清8組球隊各種出線可能性

今晚世界盃直播賽事

  • 12月4日（六）晚上11時 【16強】日本對克羅地亞
  • 12月5日（六）深夜3時 【16強】南韓對巴西
莫迪歷

莫迪歷於2006年對日本亦有上陣。（美聯社）

11時日本對克羅地亞

日本最後一場分組賽熱愛反勝西班牙奪首名出線資格，教練森保一開賽前目標是要歷史性打入8強，翼鋒堂安律賽前曾表示要贏得冠軍，他亦於分組賽交出兩個入球，於賽前記者會上見記者時更表示球隊還不想回去，希望在16強擊敗克羅地亞。不過中場久保建英因為不適而未有隨隊訓練。

日本與克羅地亞對上一次交手已是06年世盃分組賽，當時互交白卷並雙雙在分組賽出局，當年比賽中有份後備登場的中場莫迪歷已37歲，目前仍是隊中不可或缺的領軍人物。料今場克羅地亞會繼續以4-3-3陣式出擊。

尼馬

尼馬已復出訓練，有望上陣。（美聯社）

深夜3時南韓挑戰巴西

今屆賽事大熱門巴西於分組賽展示出成熟表現，只是分組賽後巴西出現不少傷兵，左閘阿歷士迪尼斯及前鋒加比爾捷西斯齊傷右膝，可幸球隊確認主將尼馬如無意外會在淘汰賽階段復出，中前場攻力依然有保證。

南韓絕殺葡萄牙，得以3屆世界盃以來首次躋身16強，今場最大喜訊當是葡籍教練保羅賓度停賽期滿，可落場督師，料由「4-3-3」改踢「4-2-3-1」陣式，主力中堅金玟哉將會重返正選，再組「5金」防線。晉級英雄黃喜燦則轉打單箭頭，他說：「雖然上次鬥巴西失球很多，但我們可踢出自己風格，這經驗有助下次(今次)交手。我們希望踢得出色，為球迷贏波。」

世界盃2022走線圖。

世界盃2022走線圖。

ViuTV靚女主持列陣

世界盃有咁多ViuTV靚女主持，你又最鍾意邊一個？

嘉殷BB為阿仙奴死忠

每場比賽ViuTV及NowTV都會有靚女主持同大家一齊睇波，佢哋唔單止睇得仲好講得，對於足球分分鐘仲熟過你同我，好似張嘉殷就係死忠阿仙奴球迷，每每阿仙奴輸波慘敗，連登波台就會有巴打出post關心嘉殷BB嘅心理狀態。

真野恵里菜

日本WAGS人氣極高，每位於IG都有眾多followers。

日本WAGS勁高質！《逃恥》女星真野恵里菜、水著女神泉里香領軍!

日本隊於亞洲自然好波，連帶日本WAGS亦相當高質，一眾女星如真野恵里菜、泉里香、平愛梨、中村 アン都是日本人氣偶像，前兩者所出的水著寫真更成為網絡上的經典。

鎮宇幫墨西哥守龍

世界盃睇波又睇球星，咁多個人有相似對比，你又覺得邊個最好笑？

香港樂壇教父都有踢世界盃？

睇世界盃，唔熟球員分分鐘會問點解咁多娛樂圈明星，依個又咁似影帝，當中更有香港樂壇教父！一齊睇吓你認得出幾多個球場上人有相似嘅球星。

場邊花絮：

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世界盃2022︱5度隨隊日本隊伙頭將軍透露餐單　阿根廷烏拉圭共帶2000磅肉出發

ＷＯＲＬＤ ＣＵＰ

世界盃2022｜世界盃睇波商場合集 大電視免費直播64場賽事(持續更新)

5大商場免費直播64場世界盃賽事

2022世界盃將除了有ViuTV 99台免費直播、NowTV收費直播外，球迷亦可以出外到酒吧及餐廳睇波，想更熱鬧又不想付費的話，大家可以一同去商場睇直播。目前已有5個商場宣布會免費直播今屆全數64場賽事，包括奧海城、荃新天地、屯門市廣場、荃灣如心廣場及中環街市，而黃埔天地亦將直播36場賽事，讓球迷一邊嘆冷氣，一邊齊齊睇波，感受熾熱睇波氣氛！

球迷資訊：

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世界盃2022｜衞生署推出健康貼士　籲球迷注意身體充足睡眠

世界盃2022香港免費直播及收費直播安排

ViuTV已宣布免費播放19場世界盃賽事，至於球迷最關心的熱門奪標球隊，如巴西、阿根廷、法國、西班牙、葡萄牙、荷蘭及英格蘭等，均在免費直播的名單之中，以下文章便為讀者整理世界盃2022完整賽程。

完整NowTV/ViuTV免費直播賽程時間 32隊分組賽詳情

ViuTV世界盃免費直播賽程。

ViuTV世界盃免費直播賽程。

世界盃2022參賽球隊及分組形勢

今屆世界盃增加至32支球隊參賽，種子隊包括主辦國卡塔爾、港人熱捧的英格蘭、擁有球王美斯的阿根廷、力爭衛冕的法國、狂牛西班牙、紅魔比利時、巴西及葡萄牙。32支球隊分為8組踢單循環，勝和負各得3分、1分及0分，小組最高分的兩隊晉級16強。

A組：卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭

B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯

C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭

D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞

E組：西班牙、哥斯達黎加、德國、日本

F組：比利時、加拿大、摩洛哥克羅地亞

G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆

H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、南韓

常見問題

問：如何收看今屆世界盃？

答：市民可以於ViuTV免費收看19場世界盃賽事，如想收看今屆所有賽事直播，便需購買NowTV及NowE直播通行證。詳情按此

問：今屆世界盃ViuTV會免費直播那場比賽？

答：ViuTV將會免費收看19場世界盃賽事，球迷亦可以到各大商場免費收看全數64場賽事。詳情按此

問：今屆世界盃的開賽時間？

答：世界盃2022的分組賽開賽時間較適合香港球迷，有不少賽事都在晚上6時、9時開波。詳情按此

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