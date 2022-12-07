世界盃2022︱12.9 11點免費直播巴西對克羅地亞 3點阿根廷對荷蘭 ViuTV/NowTV賽程

世界盃2022將於11月20日起至12月18日在卡塔爾展開。第16個比賽日將會上演8強賽事，頭場香港時間12月9日晚上11時，巴西對克羅地亞。深夜3時有阿根廷對荷蘭。今晚ViuTV 99台將會免費直播巴西對克羅地亞，球迷亦可於NowTV或NowE收看，或到各大商場免費收看。《am730》網站及手機應用程式亦將會作文字直播。
今晚世界盃直播賽事
- 12月9日（五）晚上11時 【8強】巴西對克羅地亞
- 12月9日（五）深夜3時【8強】阿根廷對荷蘭
11時巴西對克羅地亞
森巴軍團巴西將會在世界盃8強對上上屆亞軍克羅地亞。巴西前線有尼馬復出後攻力強勁，對南韓輕鬆大勝對手而回，一眾主力亦收油準備下一場比賽，可惜隊中前鋒加比爾捷西斯受傷要做手術，球隊少了一名攻擊球員變陣。
另一方面，克羅地亞要踢足120分鐘及互射12碼才淘汰日本，格仔軍團整體年齡較大，分組賽至今又長用15至16名主力球員，連戰多場對於全隊體力負擔極高，面對機動力高速率又快的巴西甚難應付。
深夜3時阿根廷對荷蘭
同日8強另一場比賽有阿根廷對荷蘭。兩軍向來是世仇，1978年世界盃阿根廷便在決賽擊敗荷蘭於地頭捧盃；2014年4強，阿根廷便於互射12碼淘汰荷蘭，時任及現任荷蘭領隊雲高爾便指，今仗要一報當年之仇。兩隊未有重要球員受傷，上場阿根廷有美斯神級表現險勝澳洲，而荷蘭便輕鬆3:1擊敗美國晉級，相信橙軍更有餘力應付今場8強賽。
Now球員譯名被炒熱
世界盃熱潮下，NOW的球員譯名同樣被炒熱。試當真許賢和蘇豪拍片，嘗試訪問NOW相關職員的翻譯原則和困難之處，引起連登熱烈討論。但如果聽不慣安巴比、哈伐斯、列查利臣等球員譯名？不妨「古墓派」上身，回味想當年的靚譯名。
嘉殷BB為阿仙奴死忠
每場比賽ViuTV及NowTV都會有靚女主持同大家一齊睇波，佢哋唔單止睇得仲好講得，對於足球分分鐘仲熟過你同我，好似張嘉殷就係死忠阿仙奴球迷，每每阿仙奴輸波慘敗，連登波台就會有巴打出post關心嘉殷BB嘅心理狀態。
日本WAGS勁高質！《逃恥》女星真野恵里菜、水著女神泉里香領軍!
日本隊於亞洲自然好波，連帶日本WAGS亦相當高質，一眾女星如真野恵里菜、泉里香、平愛梨、中村 アン都是日本人氣偶像，前兩者所出的水著寫真更成為網絡上的經典。
香港樂壇教父都有踢世界盃？
睇世界盃，唔熟球員分分鐘會問點解咁多娛樂圈明星，依個又咁似影帝，當中更有香港樂壇教父！一齊睇吓你認得出幾多個球場上人有相似嘅球星。
場邊花絮：
世界盃2022｜日本老將歎咖啡扮陳豪？人有相似撞晒樣!（下）
5大商場免費直播64場世界盃賽事
2022世界盃將除了有ViuTV 99台免費直播、NowTV收費直播外，球迷亦可以出外到酒吧及餐廳睇波，想更熱鬧又不想付費的話，大家可以一同去商場睇直播。目前已有5個商場宣布會免費直播今屆全數64場賽事，包括奧海城、荃新天地、屯門市廣場、荃灣如心廣場及中環街市，而黃埔天地亦將直播36場賽事，讓球迷一邊嘆冷氣，一邊齊齊睇波，感受熾熱睇波氣氛！
球迷資訊：
世界盃2022｜世界盃睇波商場合集 大電視免費直播64場賽事(持續更新)
世界盃2022香港免費直播及收費直播安排
ViuTV已宣布免費播放19場世界盃賽事，至於球迷最關心的熱門奪標球隊，如巴西、阿根廷、法國、西班牙、葡萄牙、荷蘭及英格蘭等，均在免費直播的名單之中，以下文章便為讀者整理世界盃2022完整賽程。
世界盃2022參賽球隊及分組形勢
今屆世界盃增加至32支球隊參賽，種子隊包括主辦國卡塔爾、港人熱捧的英格蘭、擁有球王美斯的阿根廷、力爭衛冕的法國、狂牛西班牙、紅魔比利時、巴西及葡萄牙。32支球隊分為8組踢單循環，勝和負各得3分、1分及0分，小組最高分的兩隊晉級16強。
A組：卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭
B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯
C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭
D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞
E組：西班牙、哥斯達黎加、德國、日本
F組：比利時、加拿大、摩洛哥克羅地亞
G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆
H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、南韓