世界盃2022︱12.9 11點免費直播巴西對克羅地亞 3點阿根廷對荷蘭 ViuTV/NowTV賽程

今晚世界盃直播賽事 12月9日（五）晚上11時 【8強】巴西對克羅地亞

12月9日（五）深夜3時【8強】阿根廷對荷蘭

11時巴西對克羅地亞 森巴軍團巴西將會在世界盃8強對上上屆亞軍克羅地亞。巴西前線有尼馬復出後攻力強勁，對南韓輕鬆大勝對手而回，一眾主力亦收油準備下一場比賽，可惜隊中前鋒加比爾捷西斯受傷要做手術，球隊少了一名攻擊球員變陣。 另一方面，克羅地亞要踢足120分鐘及互射12碼才淘汰日本，格仔軍團整體年齡較大，分組賽至今又長用15至16名主力球員，連戰多場對於全隊體力負擔極高，面對機動力高速率又快的巴西甚難應付。

深夜3時阿根廷對荷蘭 同日8強另一場比賽有阿根廷對荷蘭。兩軍向來是世仇，1978年世界盃阿根廷便在決賽擊敗荷蘭於地頭捧盃；2014年4強，阿根廷便於互射12碼淘汰荷蘭，時任及現任荷蘭領隊雲高爾便指，今仗要一報當年之仇。兩隊未有重要球員受傷，上場阿根廷有美斯神級表現險勝澳洲，而荷蘭便輕鬆3:1擊敗美國晉級，相信橙軍更有餘力應付今場8強賽。

世界盃最新晉級圖

Now球員譯名被炒熱 世界盃熱潮下，NOW的球員譯名同樣被炒熱。試當真許賢和蘇豪拍片，嘗試訪問NOW相關職員的翻譯原則和困難之處，引起連登熱烈討論。但如果聽不慣安巴比、哈伐斯、列查利臣等球員譯名？不妨「古墓派」上身，回味想當年的靚譯名。

嘉殷BB為阿仙奴死忠 每場比賽ViuTV及NowTV都會有靚女主持同大家一齊睇波，佢哋唔單止睇得仲好講得，對於足球分分鐘仲熟過你同我，好似張嘉殷就係死忠阿仙奴球迷，每每阿仙奴輸波慘敗，連登波台就會有巴打出post關心嘉殷BB嘅心理狀態。

日本WAGS勁高質！《逃恥》女星真野恵里菜、水著女神泉里香領軍! 日本隊於亞洲自然好波，連帶日本WAGS亦相當高質，一眾女星如真野恵里菜、泉里香、平愛梨、中村 アン都是日本人氣偶像，前兩者所出的水著寫真更成為網絡上的經典。

世界盃2022參賽球隊及分組形勢 今屆世界盃增加至32支球隊參賽，種子隊包括主辦國卡塔爾、港人熱捧的英格蘭、擁有球王美斯的阿根廷、力爭衛冕的法國、狂牛西班牙、紅魔比利時、巴西及葡萄牙。32支球隊分為8組踢單循環，勝和負各得3分、1分及0分，小組最高分的兩隊晉級16強。 A組：卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭 B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯 C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭 D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞 E組：西班牙、哥斯達黎加、德國、日本 F組：比利時、加拿大、摩洛哥克羅地亞 G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆 H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、南韓