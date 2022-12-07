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體育
2022-12-07 12:42:11

世界盃2022︱4次代表日本出戰決賽周　36歲長友佑都擬退役

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36歲的長友佑都擬退役。(路透社)

36歲的長友佑都擬退役。(路透社)

日本隊在世界盃出局後，可能成為4朝元老長友佑都的最後一戰。日本傳媒報道，這位36歲老將與FC東京的合約在今季完結，而他表示需要休息一下及思考去向，當中包括考慮退役。

自2010年的南非世界盃開始，為日本出戰世界盃，長友佑都是日本隊中為數不多仍可以持續上陣的元老。日本傳媒就報道，這位36歲的球員與日職FC東京的合約在今年就約滿，在接受訪問時，他就表示：「包括那個（退役）在內的都會思考一下，我想先休息。想讓自己先冷靜下來，再思考自己之後想做甚麼。」

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報道指，長友原本有機會在世界盃前就退役，而目前在會繼續踢波還是退役仍然未定。2008年起為日本國家隊上陣，長友佑都在今屆賽事的4場比賽仍然獲得正選，是日本國家隊史上，在世界盃決賽周上陣最多的球員，達15場。3次在日本隊出戰16強落敗，長友表示：「我真的很快樂，人生從未試過這麼狂熱，這是最好的一支球隊，我很喜歡森保教練。後輩們努力地戰鬥令我感到很自豪和感動。雖然還留下遺憾，但我相信他們會再團結起來。」

長友最後表示：「（世界盃）就這樣一瞬間結束，好像是很短暫吧。經過不斷的堅持和忍耐，然後就只為一瞬間，克服困難和艱苦去努力，然後見到夢想。我覺得足球員就像櫻花樹一樣吧。」

長友佑都在對克羅地亞仍有上陣。(路透社) 長友佑都在出局後安慰隊友。(路透社) 長友佑都獲隊友支持。(路透社)
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