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體育
2022-12-06 17:15:40

世界盃2022︱C朗不再受歡迎？　葡萄牙報紙民調稱7成人支持棄用

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C朗在葡萄牙的表現受批評。(路透社)

C朗在葡萄牙的表現受批評。(路透社)

葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），在今屆世界盃雖然協助葡萄牙晉身到16強。然而葡萄牙報章《A Bola》早前就進行調查，該報的7成讀者都希望在對瑞士的16強賽事收起C朗。

《A Bola》簡單地要求讀者回應是否支持C朗在對瑞士繼續正選，而回應的讀者，竟有7成都不支持。報章也藉機會公開了一些球迷回應：「究竟是甚麼原因，要讓你你正選？他在球會不是正選，他狀態不在顛峰，他說要去爭取錦標，但每隔7日他就病。」又有球迷批評：「無論是甚麼藉口，他就不想訓練」還有人指「在發生曼聯的事之後，他就不應該被徵召。」

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C朗在上仗於後備席表現不滿。(路透社)

C朗在上仗於後備席表現不滿。(路透社)

不過，葡萄牙的主帥費蘭度山度士（Fernando Santos）也對C朗近期的態度不滿。他在賽前的記者會上被問及C朗，並表示對C朗在對南韓時被換走的態度，要求他冷靜。他被問到C朗在換走後似乎很不滿：「如果我見到那畫面，是的，我是不喜歡，沒有其他，我就是不喜歡而已。不過事情在那之後已經解決了，一切都在閉門處理了。現在所有人都專注明日的比賽。」不過被問到會否繼續由C朗擔當隊長，他說：「我只會在抵達球場後才選擇隊長。我仍然未確定出場的陣容。」

另外，雖然早前英國傳媒稱C朗已經與沙特阿拉伯球會艾納斯達成協議，不過C朗的團隊就已經否認有關的報道。

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