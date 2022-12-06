世界盃2022︱C朗不再受歡迎？　葡萄牙報紙民調稱7成人支持棄用

不過，葡萄牙的主帥費蘭度山度士（Fernando Santos）也對C朗近期的態度不滿。他在賽前的記者會上被問及C朗，並表示對C朗在對南韓時被換走的態度，要求他冷靜。他被問到C朗在換走後似乎很不滿：「如果我見到那畫面，是的，我是不喜歡，沒有其他，我就是不喜歡而已。不過事情在那之後已經解決了，一切都在閉門處理了。現在所有人都專注明日的比賽。」不過被問到會否繼續由C朗擔當隊長，他說：「我只會在抵達球場後才選擇隊長。我仍然未確定出場的陣容。」 另外，雖然早前英國傳媒稱C朗已經與沙特阿拉伯球會艾納斯達成協議，不過C朗的團隊就已經否認有關的報道。