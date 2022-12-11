世界盃2022｜C朗含淚別世盃 家姐女友發文抱不平

賽前被看高一線的葡萄牙，最終0比1受挫摩洛哥，在8強出局，16強起淪為後備的球王基斯坦奴朗拿奴(C朗)，今仗下半場51分鐘上陣，但無法扭轉敗局，賽後含淚逕自返回更衣室，未來動向受全球球迷關注。

淘汰賽起被貶為後備 37歲的C朗足球生涯獲獎無數，並且是「紀錄王」，但5屆出戰世界盃決賽周，仍未能染指；從高峰回落的C朗，上月已跟曼聯解約，至今未有公布之後去向。他在今屆3場分組賽擔正，並靠首戰對加納的一記爭議性12碼先開紀錄，成為史上唯一5屆世盃決賽周皆有士哥的「世一」；但國家隊打入淘汰賽，他即被貶為後備，上仗新星鋒將干卡路上陣連中三元，令C朗在8強大戰，亦只在下半場初段才被換入救亡，而他最有機會的一個射門，亦因欠角度而被摩洛哥門將邦奴撲走，最終救國失敗。數據顯示，C朗在51分鐘入場後，有10次觸球及1次射門。唯一安慰是今場的第196頂喼帽，讓他追平科威特前鋒艾穆達華(Al-Mutawa)的男子足球員國家隊上陣紀錄。