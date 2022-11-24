世界盃2022｜C朗告別曼聯專心世盃 葡萄牙撲擊加納

今屆「死亡之組」H組開戰！其中跟曼聯一輪吵鬧後「和平分手」的球王基斯坦奴朗拿度(C朗)，將率葡萄牙迎戰「黑星」加納(25/11 00:00)。同組烏拉圭硬撼南韓(另文)，同樣精彩可期！

曼聯跟C朗分手已成事實，而將是第5屆參賽決賽周的C朗，賽前在記招強調：「這是一班有野心的球員，他們專注及渴求勝利；請停止問其他球員有關於我的事情，我會感到生氣。」C朗雖然他未有在上仗友賽大勝尼日利亞時上陣，但今場必然是老帥費蘭度山度士在前線的首選。37歲的C朗歷來在決賽周上陣17次入7球，而該國名宿「黑豹」尤西比奧所保持的決賽周紀錄則是9球。

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