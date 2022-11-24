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體育
2022-11-24 04:31:14
日報

世界盃2022｜C朗告別曼聯專心世盃 葡萄牙撲擊加納

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今屆「死亡之組」H組開戰！其中跟曼聯一輪吵鬧後「和平分手」的球王基斯坦奴朗拿度(C朗)，將率葡萄牙迎戰「黑星」加納(25/11 00:00)。同組烏拉圭硬撼南韓(另文)，同樣精彩可期！

曼聯跟C朗分手已成事實，而將是第5屆參賽決賽周的C朗，賽前在記招強調：「這是一班有野心的球員，他們專注及渴求勝利；請停止問其他球員有關於我的事情，我會感到生氣。」C朗雖然他未有在上仗友賽大勝尼日利亞時上陣，但今場必然是老帥費蘭度山度士在前線的首選。37歲的C朗歷來在決賽周上陣17次入7球，而該國名宿「黑豹」尤西比奧所保持的決賽周紀錄則是9球。

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加納難抗葡軍強勁中場

夫添的葡軍不乏大勇戰將，上仗友賽入2球的般奴費南迪斯及另一中場大將貝拿度施華，將是輔助C朗爭功的重要棋子，在葡超賓菲加表現「火熱」的前鋒干卡路或有機會一顯身手；而C朗在2014年決賽周分組賽鬥加納曾攻入奠勝球，勝2比1。

對手「黑星」加納闊別一屆後捲土重來，隊中「阿休」兄弟最為人熟悉；上仗友賽贏瑞士被收起的阿仙奴中場大將湯馬士柏迪，以及畢爾包新星伊拿基威廉斯，會是危險人物，仍由39歲的比比領導防線的葡軍，不可不防。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx )
 

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