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體育
2022-12-07 04:59:37

世界盃2022｜C朗拿度任後備 21歲小將干卡路連中三元 葡萄牙狂炒瑞士晉級

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C朗拿度今場先列後備。（路透社）

C朗拿度今場先列後備。（路透社）

世界盃16強賽事，葡萄牙今場收起了基斯坦奴朗拿度，最後憑首次於世界盃任正選的干卡路連中三元，帶領球隊以61狂炒瑞士，晉身8強。

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C朗拿度任後備 21小將干卡路建奇功

葡萄牙領隊山度士在正選陣容收起了隊長C朗拿度，起用現效力葡超賓菲加，年僅21歲的干卡路任正選，開賽17分鐘便見成效。這名之前僅為葡軍攻入1球的小將於左路接到皮球，窄角度左腳狂抽網頂破網，為葡萄牙先開紀錄。

葡萄牙上半場完全控制戰局，33分鐘，39歲的中堅比比接應般奴費南迪斯開出的角球一頂破網，將差距拉開至兩球完半場。

上半場現場直播的攝影師不斷暴捉C朗拿度於後備席的表情，只見他在葡軍入球先與隊友激情慶祝，並無「黑臉」。

小將干卡路射入金球，替葡萄牙先開紀錄。（路透社） 39歲的比比將比數改寫為2：0。（路透社） 在後備席的C朗於葡軍入球後相當激動。（路透社）

干卡路首次任正選即「戴帽」 與高路斯看齊

換邊後葡萄牙得勢不饒人，繼續向瑞士窮追猛打。51分鐘，達洛治於右路傳中，干卡路在門前輕鬆射入，葡軍領先3球。僅4分鐘後，干卡路再助攻予拉菲爾古里路射入再下一城。

瑞士及後雖然憑文路爾艾簡治扳回一城，惟今場面對干卡路完全無計可施。67分鐘，這名小將再接應祖奧菲歷斯的直線，面對對方門將輕鬆挑射入網，個人連中三元。這個入球亦令他繼2002年世界盃德國的高路斯後，首次任正選便成功「戴帽」的球員。

萬眾期待的C朗於73分鐘入場，他一度成功將皮球送入網窩，惟很明顯越位在先。到補時階段，後備入替的拉菲爾利亞奧再入1球，最終葡萄牙以61大勝瑞士晉身8強，下圈對手將是淘汰西班牙出局的摩洛哥。

拉菲爾古里路攻入葡萄牙第4個入球。（路透社） 干卡路今場連中三元。（路透社） 山度士今場大膽收起C朗，最後收到成果。（路透社） C朗於下半場後備入替。（路透社） C朗入球被指越位在先。（路透社）
世界盃最新晉級圖

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