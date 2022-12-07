世界盃2022｜C朗拿度任後備 21歲小將干卡路連中三元 葡萄牙狂炒瑞士晉級

C朗拿度今場先列後備。（路透社）

世界盃16強賽事，葡萄牙今場收起了基斯坦奴朗拿度，最後憑首次於世界盃任正選的干卡路連中三元，帶領球隊以6：1狂炒瑞士，晉身8強。

C朗拿度任後備 21小將 干卡路建奇功

葡萄牙領隊山度士在正選陣容收起了隊長C朗拿度，起用現效力葡超賓菲加，年僅21歲的干卡路任正選，開賽17分鐘便見成效。這名之前僅為葡軍攻入1球的小將於左路接到皮球，窄角度左腳狂抽網頂破網，為葡萄牙先開紀錄。

葡萄牙上半場完全控制戰局，33分鐘，39歲的中堅比比接應般奴費南迪斯開出的角球一頂破網，將差距拉開至兩球完半場。

上半場現場直播的攝影師不斷暴捉C朗拿度於後備席的表情，只見他在葡軍入球先與隊友激情慶祝，並無「黑臉」。