世界盃2022｜C朗拿度任後備 21歲小將干卡路連中三元 葡萄牙狂炒瑞士晉級

世界盃16強賽事，葡萄牙今場收起了基斯坦奴朗拿度，最後憑首次於世界盃任正選的干卡路連中三元，帶領球隊以6：1狂炒瑞士，晉身8強。
C朗拿度任後備 21小將干卡路建奇功
葡萄牙領隊山度士在正選陣容收起了隊長C朗拿度，起用現效力葡超賓菲加，年僅21歲的干卡路任正選，開賽17分鐘便見成效。這名之前僅為葡軍攻入1球的小將於左路接到皮球，窄角度左腳狂抽網頂破網，為葡萄牙先開紀錄。
葡萄牙上半場完全控制戰局，33分鐘，39歲的中堅比比接應般奴費南迪斯開出的角球一頂破網，將差距拉開至兩球完半場。
上半場現場直播的攝影師不斷暴捉C朗拿度於後備席的表情，只見他在葡軍入球先與隊友激情慶祝，並無「黑臉」。
干卡路首次任正選即「戴帽」 與高路斯看齊
換邊後葡萄牙得勢不饒人，繼續向瑞士窮追猛打。51分鐘，達洛治於右路傳中，干卡路在門前輕鬆射入，葡軍領先3球。僅4分鐘後，干卡路再助攻予拉菲爾古里路射入再下一城。
瑞士及後雖然憑文路爾艾簡治扳回一城，惟今場面對干卡路完全無計可施。67分鐘，這名小將再接應祖奧菲歷斯的直線，面對對方門將輕鬆挑射入網，個人連中三元。這個入球亦令他繼2002年世界盃德國的高路斯後，首次任正選便成功「戴帽」的球員。
萬眾期待的C朗於73分鐘入場，他一度成功將皮球送入網窩，惟很明顯越位在先。到補時階段，後備入替的拉菲爾利亞奧再入1球，最終葡萄牙以6：1大勝瑞士晉身8強，下圈對手將是淘汰西班牙出局的摩洛哥。