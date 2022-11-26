世界盃2022｜C朗拿度場上狂搲下半身仲要食埋 葡國足總咁樣回應

C朗拿度是今屆最老入球者，他慶祝時像被美斯見證。（美聯社）

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）在日前葡萄牙3:2擊敗加納的世界盃分組賽期間，突然把手放入褲襠5秒，然後拿出東西放入口中疑似進食，於網絡上獲得熱烈討論。

狂摷下身口吃吃

葡萄牙在首輪分組賽險勝加納3:2，隊長C朗拿度為球隊搏得12碼後操刀射入，尾段被換走後再化身場邊教練，更差點被後防的失誤激死，賽後記者會被問到與曼聯相關的問題更即時走人。

C朗貴為球王，最後一屆世界盃自然成為焦點。社交網絡日前流傳一段短片，只見C朗在比賽中突然將左手伸入褲內、近大脾處狂摷，最終將某樣東西放入口中。