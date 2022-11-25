世界盃2022｜C朗拿度連續五屆入波破紀錄　般奴兩助攻　葡萄牙險勝加納

世界盃H組首輪賽事，葡萄牙面對加納，上半場葡萄牙佔盡優勢，加納未曾獲得任何射門。其中，C朗拿度錯失多個機會，他先接應隊友傳送單刀，惟被加納門將阿迪薛基救出；3分鐘後，他接應祖奧包連夏傳中頂斜。其後他終於將皮球送入網窩，惟被球證吹罰犯規在先。此外，祖奧菲歷斯接應貝拿度施華傳中，無人防守下竟然射高。加上加納上半場不停以犯規來截停葡萄牙的進步，令葡軍舉步為艱。半場雙方踢成0：0。

下半場雙方戰程一度膠著，加納先有穆罕默德古杜斯禁區外遠射柱邊出界。一直找不到破門辦法的葡萄牙戰至62分鐘，C朗拿度在禁區內被對手踢跌，球證直指12碼點。這名37歲的球星主射得手，葡軍領先1：0。值得一提的是，自2006年首次參加世界盃決賽周起，C朗在連續五屆賽事都能取得入球，成功創造歷史。加納期後反撲，先有古杜斯期後再度起腳，然後過不了迪奧高哥斯達一關。加納的努力並沒有白費，古杜斯再在左路發難，傳中予安迪阿休撞射入網，加納扳成1：1。

般奴費南迪斯交出 2 助攻

葡萄牙再度奮起反擊，戰至78分鐘，祖奧菲歷斯接應般奴費南迪斯的直線，再乖功地射破阿迪薛基一關，葡萄牙再度領先。一分鐘後，表現活躍的般奴費南迪斯再送出助攻，拉菲爾利亞奧輕鬆射入，葡軍領先至3：1。89分鐘，加納憑奧士文布卡利門前頂入，追成2：3。最後雙方再無紀錄，葡萄牙驚濤駭浪下全取三分。