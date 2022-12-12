世界盃2022︱C朗開腔回應葡萄牙出局：夢想結束了

葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），周日（11日）在球隊出局後，首次回應國家隊的出局。C朗表示，贏取世界盃是自己的夢想，然而在球隊出局後，這個夢想就結束了。
C朗在Instagram發文回應葡萄牙的出局：「為葡萄牙贏得世界盃，是我生涯最大和最大野心的夢想。幸運是，我贏過很多大賽的冠軍，包括葡萄牙。但是讓我們國家的名字刻在世界最高的位置是我最大的夢想。我為了這個夢想，努力奮鬥。在過去16年間，我在5屆世界盃都有入球，並與偉大的球員並肩，得到數以百萬葡萄牙人的支持。我付出了全力，把一切也付出在球場，在戰鬥之前我從沒有別過臉，我從未放棄那個夢想。」
「是時候去當個好顧問」
他續表示：「不幸地，在昨日（上周六10日）這夢結束了。沒有激烈的反應，我只讓所有人都知道，外邊有很多說法，有很多的報道，有很多的推測。但我對葡萄牙的堅持從沒有改變。我永遠為着眾人的目標而戰，我永不會背棄我的隊友和國家。現在沒有太多想說的了，感謝你，葡萄牙；感謝你，卡塔爾。能繼續追夢是美好。現在是時候去當個好的顧問，為每個人給出自己的決定。」
在世界盃前，C朗接受英國記者Piers Morgan的訪問，並導致與曼聯的分裂，而目前仍未決定去向的C朗，也因為在16強起被葡萄牙放到後備而再引起猜測，雖然有傳C朗一度威脅退隊，但葡萄牙足協及葡萄牙主帥費蘭度山度士（Fernando Santos）皆否認。C朗目前仍未正式宣布退出國家隊，但估計下屆參戰機會甚微。