世界盃2022︱C朗開腔回應葡萄牙出局：夢想結束了

葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），周日（11日）在球隊出局後，首次回應國家隊的出局。C朗表示，贏取世界盃是自己的夢想，然而在球隊出局後，這個夢想就結束了。

C朗在Instagram發文回應葡萄牙的出局：「為葡萄牙贏得世界盃，是我生涯最大和最大野心的夢想。幸運是，我贏過很多大賽的冠軍，包括葡萄牙。但是讓我們國家的名字刻在世界最高的位置是我最大的夢想。我為了這個夢想，努力奮鬥。在過去16年間，我在5屆世界盃都有入球，並與偉大的球員並肩，得到數以百萬葡萄牙人的支持。我付出了全力，把一切也付出在球場，在戰鬥之前我從沒有別過臉，我從未放棄那個夢想。」

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