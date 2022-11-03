世界盃2022｜ViuTV公布19場免費直播賽事 英格蘭鬥伊朗有得睇

卡塔爾世界盃決賽周將於11月20日深夜揭幕，ViuTV今日(3日)公布，將會提供19場免費直播賽事，包括揭幕戰卡塔爾對厄瓜多爾、兩場4強戰及決賽。

至於球迷最關心的熱門奪標球隊，如巴西、阿根廷、法國、西班牙、葡萄牙、荷蘭及英格蘭等，均在免費直播的名單之中，當中包括英格蘭在卡塔爾世界盃的首戰對伊朗。

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