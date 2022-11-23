世界盃2022｜ViuTV靚女主持列陣 張嘉殷麥麗怡鬥長腿 一女主持識透視未來

阿仙奴球迷張嘉殷打扮百變 體育主持張嘉殷，於英超及世界盃賽前、半場提供關鍵數據。每次愛隊阿仙奴有大事發生，嘉殷都會表達對阿仙奴的愛，更曾在節目上拋低形象，示範《耶耶托尼yeah yeah yeah》經典舞步。至於IG及Youtube上，嘉殷姐更能carry文青、泳裝等風格，非常百變。 即睇世界盃2022專頁 關注賽程免費直播最新戰情

長腿 Lily麥麗怡 麥麗怡Lily曾參與真人騷《阿女又戀嚟》，人氣急升，連在出名要求高的連登討論區也給予不少正評。1.74米的LIly是利物浦球迷，對足球術語及執生能力一直提升，現已收放自如，請俾Like。

李佩芝支持阿仙奴多年

李佩芝對阿仙奴如數家珍 李佩芝是近來火熱的阿仙奴球迷，只因她對足球的熟悉程度比不少周末球迷更誇張。由2014年山齊士到決賽周美男子加維、賓韋治、沙列巴，就知道不是忽然球迷。

Hailey陳俞希透視未來 去屆世界盃陳俞希Hailey以白色透視衫，把支持球隊隱藏在比堅尼上，頭兩次Hailey支持的球隊都以2︰0勝出，可算是透視界預言家，其金句「唔知大家睇唔睇得透今晚我撐邊隊呢」更熱爆連登波台。她在近日《晚吹- 空肚講宵夜》解釋當時概思，未知今屆會否重施故技？

Viu版李佳芯羅允芝 Giann羅允芝除了《90分鐘狂熱倒數》，更在《兜轉卡塔爾》節目與陳安立玩盡卡塔爾。二人到沙漠、騎駱駝、試著卡塔爾服、又訪問嫁到卡塔爾的香港人。