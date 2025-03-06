世界盃2025決賽將在大都會人壽體育場舉行。

世界盃2026，將由美國、加拿大、墨西哥聯合主辦，國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）宣布，世界盃決賽將首次引入類似超級碗（Super Bowl）的中場表演，並由Coldplay監製 。

「我可以確認，2026 年世界盃決賽將迎來歷史性的首個中場表演。」恩芬天奴在達拉斯舉行的2026世界盃商業與媒體合作夥伴大會上表示。「這將成為世界盃歷史上具有里程碑意義的一刻，也將是一場與全球最大體育盛事相匹配的表演。」

他還透露，世界盃決賽周末期間，FIFA 將接管紐約時代廣場，包括季軍戰和決賽當天，時代廣場將成為世界盃的一部分。