世界盃2026，將由美國、加拿大、墨西哥聯合主辦，國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）宣布，世界盃決賽將首次引入類似超級碗（Super Bowl）的中場表演，並由Coldplay監製 。
「我可以確認，2026 年世界盃決賽將迎來歷史性的首個中場表演。」恩芬天奴在達拉斯舉行的2026世界盃商業與媒體合作夥伴大會上表示。「這將成為世界盃歷史上具有里程碑意義的一刻，也將是一場與全球最大體育盛事相匹配的表演。」
他還透露，世界盃決賽周末期間，FIFA 將接管紐約時代廣場，包括季軍戰和決賽當天，時代廣場將成為世界盃的一部分。
世界盃決賽將在2026年7月19日於大都會人壽體育場舉行，屆時將有多名藝人在半場休息期間登場表演。Coldplay主音Chris Martin及經理人Phil Harvey將負責監製中場表演，Coldplay 本身不會登台演出，但將負責策劃並選定表演陣容。
足球中場休息時間為15分鐘
根據《比賽規則》，足球比賽的中場休息時間為15分鐘。若 FIFA 不修改相關規則，那麼這場表演需要在短時間內完成布置及拆除。不過，若 FIFA 參考美式足球的做法，也有可能延長中場休息時間，例如超級碗的中場表演時間為30分鐘，比標準中場時間多17分鐘。