世界盃2026｜新VAR規則「更正錯誤角球判決」或明年登場

國際足球總會理事會（International Football Association Board、IFAB）計劃允許國際足協在明年世界盃2026中，使用屬於自己的 VAR 規則手冊。
IFAB正研究是否應允許短期規則試行，讓各大比賽不必依賴傳統做法，亦即先在低組別聯賽或非主要賽事試行後才能正式採用。如果此變動獲批准，2026 年世界盃可能會成為首個在角球判決中使用 VAR 的世界盃。
此技術將用於判斷皮球是否完全越過底線，及最後觸球的是哪一隊球員。這項「更正錯誤角球判決」的建議，上月在 IFAB 技術委員會會議中獲得了不一樣的反應，但部分決策者仍強烈希望推行。他們認為此舉提供額外保障，以免因誤判角球而導致入球，影響重大比賽結果。
但此舉會出現更多延誤，而2022卡塔爾世界盃的補時時間，已經多次突破雙位數。這項新規則的推出，亦得到英超的高度關注，例如諾定咸森林領隊戴治（Sean Dyche）曾抱怨球隊因兩次「錯誤的角球」而失守，卻無法獲得VAR覆核。
明年3月決定
其他被討論的建議，包括允許對第二張黃牌進行 VAR 覆核、以及更激進的方案，一旦門將撲出十二碼後便視為死球等。但兩者現階段都未獲足夠支持。是否允許短期規則試行，將於 IFAB 明年3 月的年度大會中作最終決定。
