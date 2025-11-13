世界盃2026｜杜曹料卡尼比寧咸科頓難同場擔正 英格蘭不會選五名10號仔

英格蘭作為歐洲首支已套得來年世界盃入場券的球隊，主帥杜曹（Thomas Tuchel）表示，基於戰術體系，比寧咸（Jude Bellingham）、菲爾科頓（Phil Foden）與哈利卡尼（Harry Kane）無法同時正選出場。

效力皇家馬德里的比寧咸及曼城的菲爾科頓，均被徵召入選本周對塞爾維亞及阿爾巴尼亞的世界盃外圍賽名單。

杜曹阿三指出，比寧咸與阿士東維拉的摩根羅渣士（Morgan Rogers）正在競爭「10號位」；而他早前亦表示，不再將科頓視為邊鋒，而是「介乎9號與10號之間的混合型球員」。

當被問及比寧咸、科頓與隊長卡尼是否能同時出場時，杜曹接受《TalkSport》訪問時回應：「以目前的結構來看，如果保持現有陣式，他們不能同時出場。可以，但要改變結構。否則無法維持我們現有的平衡，因為這套體系同時需要專職翼鋒的角色。」