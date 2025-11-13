世界盃2026｜杜曹料卡尼比寧咸科頓難同場擔正 英格蘭不會選五名10號仔

英格蘭作為歐洲首支已套得來年世界盃入場券的球隊，主帥杜曹（Thomas Tuchel）表示，基於戰術體系，比寧咸（Jude Bellingham）、菲爾科頓（Phil Foden）與哈利卡尼（Harry Kane）無法同時正選出場。
效力皇家馬德里的比寧咸及曼城的菲爾科頓，均被徵召入選本周對塞爾維亞及阿爾巴尼亞的世界盃外圍賽名單。
杜曹阿三指出，比寧咸與阿士東維拉的摩根羅渣士（Morgan Rogers）正在競爭「10號位」；而他早前亦表示，不再將科頓視為邊鋒，而是「介乎9號與10號之間的混合型球員」。
當被問及比寧咸、科頓與隊長卡尼是否能同時出場時，杜曹接受《TalkSport》訪問時回應：「以目前的結構來看，如果保持現有陣式，他們不能同時出場。可以，但要改變結構。否則無法維持我們現有的平衡，因為這套體系同時需要專職翼鋒的角色。」
在杜曹的帶領下，英格蘭目前採用4-3-3陣式，簡尼擔任中鋒，兩側由邊鋒輔助。
阿仙奴前鋒 布卡約沙卡（Bukayo Saka）是右翼首選，而左路則由紐卡素的哥頓（Anthony Gordon）或巴塞隆拿的拉舒福特（Marcus Rashford）出任。
因此，誰能擔任卡尼身後的「10號位」將出現激烈競爭，甚至有大牌球員或無緣世界盃。
高爾彭馬伊斯仍有機會
杜曹提到，比寧咸、羅渣士與科頓都是10號位選項；此外，車路士中場高爾彭馬（Cole Palmer，現正因腹股溝受傷休戰）與諾定咸森林的基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）亦是人選之一。阿仙奴的伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）同樣在今期名單中。
杜曹坦言，自己極不可能在世界盃名單中攜帶五名10號球員：「我看不到這樣對球隊有幫助。」
他補充道，若有球員落選，並非因為他們個人實力不夠，而是「因為我要為勝利作出最合適的平衡安排。我們永遠會做對球隊最有利的決定，保持清晰方向，即使這意味要作出艱難選擇。每次集訓都會有艱難決定，去到大賽也一樣。」
不過，杜曹補充，他認為科頓在曼城踢的是「介乎8號與10號」的混合位置，「或許在未來幾個月內，他也可以被考慮為中場角色」。
原文刊登於 Yahoo 體育