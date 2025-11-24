世界盃2026 ｜英格蘭、阿根廷、法國等12隊頭號種子出爐　12月5日抽籤分組

雖然參賽隊伍要待明年三月的附加賽結束後才會完全落實，但明年世界盃的種子排名已經出爐。
世界冠軍阿根廷位列第一檔，與歐洲國家盃冠軍西班牙、英格蘭、法國及巴西同屬pot 1。三個主辦國美國、墨西哥及加拿大也被列入頭號種子。
小組前2名及8支第最佳第3名晉級32強
2026年世界盃將首次採用48隊擴軍模式，12個小組，每組4隊，分別由pot 1至4組成。每組前兩名及最佳成績的八支第三名球隊，將晉級32強淘汰賽。換句話說，整個小組賽只是淘汰16隊。
抽籤將於12月5日在美國首都華盛頓舉行。
世界盃2026抽籤檔次：
Pot 1：
- 西班牙
- 阿根廷
- 法國
- 英格蘭
- 巴西
- 葡萄牙
- 荷蘭
- 比利時
- 德國
- 美國
- 墨西哥
- 加拿大
Pot 2：
- 克羅地亞
- 摩洛哥
- 哥倫比亞
- 烏拉圭
- 瑞士
- 日本
- 塞內加爾
- 伊朗
- 南韓
- 厄瓜多爾
- 奧地利
- 澳洲
Pot 3：
- 挪威
- 巴拿馬
- 埃及
- 阿爾及利亞
- 蘇格蘭
- 巴拉圭
- 突尼西亞
- 科特迪瓦
- 烏茲別克
- 卡塔爾
- 沙特阿拉伯
- 南非
Pot 4：
- 約旦
- 佛得角
- 加納
- 庫拉索
- 海地
- 新西蘭
- 歐洲附加賽1
- 歐洲附加賽2
- 歐洲附加賽3
- 歐洲附加賽4
- 洲際附加賽1
- 洲際附加賽2
