體育
2025-11-24 12:00:37

世界盃2026 ｜英格蘭、阿根廷、法國等12隊頭號種子出爐　12月5日抽籤分組

雖然參賽隊伍要待明年三月的附加賽結束後才會完全落實，但明年世界盃的種子排名已經出爐。

世界冠軍阿根廷位列第一檔，與歐洲國家盃冠軍西班牙、英格蘭、法國及巴西同屬pot 1。三個主辦國美國、墨西哥及加拿大也被列入頭號種子。

小組前2名及8支第最佳第3名晉級32強

2026年世界盃將首次採用48隊擴軍模式，12個小組，每組4隊，分別由pot 1至4組成。每組前兩名及最佳成績的八支第三名球隊，將晉級32強淘汰賽。換句話說，整個小組賽只是淘汰16隊。

抽籤將於12月5日在美國首都華盛頓舉行。

世界盃2026抽籤檔次：

Pot 1：

  • 西班牙
  • 阿根廷
  • 法國
  • 英格蘭
  • 巴西
  • 葡萄牙
  • 荷蘭
  • 比利時
  • 德國
  • 美國
  • 墨西哥
  • 加拿大

Pot 2：

  • 克羅地亞
  • 摩洛哥
  • 哥倫比亞
  • 烏拉圭
  • 瑞士
  • 日本
  • 塞內加爾
  • 伊朗
  • 南韓
  • 厄瓜多爾
  • 奧地利
  • 澳洲
Pot 3：

  • 挪威
  • 巴拿馬
  • 埃及
  • 阿爾及利亞
  • 蘇格蘭
  • 巴拉圭
  • 突尼西亞
  • 科特迪瓦
  • 烏茲別克
  • 卡塔爾
  • 沙特阿拉伯
  • 南非

Pot 4：

  • 約旦
  • 佛得角
  • 加納
  • 庫拉索
  • 海地
  • 新西蘭
  • 歐洲附加賽1
  • 歐洲附加賽2
  • 歐洲附加賽3
  • 歐洲附加賽4
  • 洲際附加賽1
  • 洲際附加賽2

