世界盃2026 ｜英格蘭、阿根廷、法國等12隊頭號種子出爐　12月5日抽籤分組

雖然參賽隊伍要待明年三月的附加賽結束後才會完全落實，但明年世界盃的種子排名已經出爐。

世界冠軍阿根廷位列第一檔，與歐洲國家盃冠軍西班牙、英格蘭、法國及巴西同屬pot 1。三個主辦國美國、墨西哥及加拿大也被列入頭號種子。

小組前2名及8支第最佳第3名晉級32強

2026年世界盃將首次採用48隊擴軍模式，12個小組，每組4隊，分別由pot 1至4組成。每組前兩名及最佳成績的八支第三名球隊，將晉級32強淘汰賽。換句話說，整個小組賽只是淘汰16隊。

抽籤將於12月5日在美國首都華盛頓舉行。