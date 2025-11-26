世界盃2026｜C朗拿度紅牌緩刑　分組賽可上陣

早前世界盃外圍賽，葡萄牙鬥愛爾蘭的比賽中，C朗被直接驅逐離場，理論上要罰3場停賽，令C朗有機會錯過明年世界盃的頭兩場分組賽。

國際足協紀律委員會最終裁定，C朗的確需受三場停賽處分，但其中兩場屬於緩期執行，只要他在未來一年內沒有再犯類似行為，這兩場停賽將不會被啟動。因此，他已可於明年世界盃葡萄牙首場比賽披甲。

前提為未來一年不再犯

現年40歲的C朗在11月初葡萄牙作客以0比2敗予愛爾蘭之戰中，於無球狀態下以手肘擊向後衛Darahea，職業生涯首次代表葡萄牙時被直接紅牌趕走。