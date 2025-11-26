熱門搜尋:
2025-11-26 10:30:00

世界盃2026｜C朗拿度紅牌緩刑　分組賽可上陣

早前世界盃外圍賽，葡萄牙鬥愛爾蘭的比賽中，C朗被直接驅逐離場，理論上要罰3場停賽，令C朗有機會錯過明年世界盃的頭兩場分組賽。

國際足協紀律委員會最終裁定，C朗的確需受三場停賽處分，但其中兩場屬於緩期執行，只要他在未來一年內沒有再犯類似行為，這兩場停賽將不會被啟動。因此，他已可於明年世界盃葡萄牙首場比賽披甲。

前提為未來一年不再犯

現年40歲的C朗在11月初葡萄牙作客以0比2敗予愛爾蘭之戰中，於無球狀態下以手肘擊向後衛Darahea，職業生涯首次代表葡萄牙時被直接紅牌趕走。

C朗其後對亞美尼亞的世界盃外圍賽中，已完成強制停賽一場。

值得注意的是，今次緩刑的決定，距離C朗在白宮晚宴與美國總統特朗普會面僅六日，該晚宴亦有國際足協主席國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）出席。

此裁決意味朗拿度有望成為歷史上首名參與6屆世界盃的球員，同屬此紀錄競逐者的，還有上屆世界盃冠軍阿根廷球星美斯（Lionel Messi）。

C朗早前已確認，這將是其最後一屆世界盃。他接受美國有線新聞網專訪時表示：「毫無疑問是最後一屆。屆時我已41歲。我為足球付出了一切，在過去25年裏一直處於最高舞台。我在不同球會及國家隊都創下許多紀錄。我很自豪。讓我們好好享受當下。」

