世界盃2030｜國際足協考慮擴充至64隊 紀念100周年

烏拉圭代表、FIFA理事會成員阿朗素（Ignacio Alonso）於剛進行的會議上提出這一建議。

根據《泰晤士報》報道，國際足協（FIFA）正考慮將2030年舉辦的世界盃決賽周，由原定的48隊擴展至64隊，以紀念這項全球最高級別賽事誕生100周年。

世界盃2030決賽周 西班牙葡萄牙摩洛哥合辦

2030年世界盃本已成為歷史上地理跨度最廣的一屆賽事，由西班牙、葡萄牙和摩洛哥共同主辦，此外，烏拉圭、阿根廷和巴拉圭將各自舉辦一場比賽，以紀念1930年首屆世界盃在烏拉圭舉行。

儘管許多 FIFA理事會成員對這提案表示擔憂，但據悉，國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）此提議頗感興趣，未有立即否決這一想法。

2022年卡塔爾世界盃有32支參賽球隊，而即將明年在北美包括美國、加拿大、墨西哥舉行的下屆決賽周將增至48隊。

部分反對聲音指出，2030年世界盃再擴大規模，很可能進一步加劇環保及後勤問題，因為跨洲飛行次數將大幅增加。一名資深足球官員甚至形容該提案為「瘋狂」，要求國際足協立即否決。

如果參賽球隊增加，有可能削弱預選賽的競爭意義，並對轉播吸引力有影響。世界盃之所以備受矚目，正因為參賽資格難得，若大幅擴軍，可能會降低這項賽事的權威性與競爭價值。