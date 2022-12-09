世界盃8強大戰 ｜巴西勇撲克羅地亞 尼馬領軍誓破紀錄

世盃8強開戰，奪標大熱巴西打頭陣，在教育城球場迎戰上屆亞軍「格仔兵團」克羅地亞(9/12 23:00)。森巴兵團對賽佔壓倒性優勢，加上星級前鋒尼馬今場個人更有力追平、甚至打破球王比利的入球紀錄，今夜必率領眾鋒將，全力進襲克羅地亞。
巴西16強賽獲星級前鋒尼馬休戰兩仗後復出，鋒力及士氣大振，4比1輕取「太極虎」南韓；既然擁有一條勝利方程式，預計教練迪堤仍會以腳風大順的李察利臣任單箭頭，尼馬、拉芬夏比洛尼及雲尼斯奧斯祖利亞後上支援。不過向來作風穩健的迪堤，今場或以對抗性較強的費特，取代上仗為巴西「埋齋」的盧卡斯柏基達，以夥拍「最佳拍檔」卡斯米路組雙防中，以對抗克軍、由「魔笛」莫迪歷領軍的鋼鐵中場線。防線則保留原班人馬，左閘阿歷士辛度因臀傷已缺陣2仗，其祖雲達斯隊友丹尼路雷斯繼續頂上。
兩軍對戰 巴西3勝1和
巴西與克羅地亞歷來4次對賽，取得3勝1和佳績，包括14年世盃分組賽勝3比1，當時尼馬梅開二度；而兩軍4年多前在友賽交手，巴西勝2比0，尼馬亦先開紀錄，此子現只距球王比利(77球)保持的巴西國家隊入球紀錄1球，今場戰意更濃，並勢令克軍今屆最大發現、20歲新星中堅加維度爾，面對開賽以來最嚴峻的考驗。
不過要留意森巴兵團對上4屆世盃戰至8強，3度出局，只有2014年贏哥倫比亞晉級，並最終取得第4名。對手克羅地亞雖然上仗只靠互射12碼，淘汰日本，但對上11場決賽周比賽亦只嘗一敗，即上屆決賽敗在法國腳下。「格仔」教練戴歷今場或以上仗只是感冒缺陣的波拿蘇沙，取代波拿巴列錫任左閘；箭頭仍會續用柏高域，而上仗互射12碼時宴客的利華查續居後備，中場料仍要依重莫迪歷及高華錫眾將。
強敵當前，教練戴歷說：「現實一點，巴西是世上最強大及出色的球隊，非常恐怖佈；但己隊將以強大的信念及信心出場，無所足懼。他們是大熱，但我們不會放棄。」(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx )