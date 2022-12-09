世界盃8強大戰 ｜巴西勇撲克羅地亞 尼馬領軍誓破紀錄

世盃8強開戰，奪標大熱巴西打頭陣，在教育城球場迎戰上屆亞軍「格仔兵團」克羅地亞(9/12 23:00)。森巴兵團對賽佔壓倒性優勢，加上星級前鋒尼馬今場個人更有力追平、甚至打破球王比利的入球紀錄，今夜必率領眾鋒將，全力進襲克羅地亞。

巴西16強賽獲星級前鋒尼馬休戰兩仗後復出，鋒力及士氣大振，4比1輕取「太極虎」南韓；既然擁有一條勝利方程式，預計教練迪堤仍會以腳風大順的李察利臣任單箭頭，尼馬、拉芬夏比洛尼及雲尼斯奧斯祖利亞後上支援。不過向來作風穩健的迪堤，今場或以對抗性較強的費特，取代上仗為巴西「埋齋」的盧卡斯柏基達，以夥拍「最佳拍檔」卡斯米路組雙防中，以對抗克軍、由「魔笛」莫迪歷領軍的鋼鐵中場線。防線則保留原班人馬，左閘阿歷士辛度因臀傷已缺陣2仗，其祖雲達斯隊友丹尼路雷斯繼續頂上。

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