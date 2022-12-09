世界盃8強大戰 ｜ 荷蘭硬撼阿根廷 新星加普挑美斯

「戰術大師」雲高爾帶領「橙衣兵團」荷蘭，今晚深夜在魯賽爾球場舉行的世盃8強賽，硬撼由球王美斯領軍的2屆冠軍阿根廷(10/12 03:00)，展開經典對決，誓一雪前恥。
兩軍交手不乏經典場面，78年決賽荷蘭加時受挫1比3、98年柏金金球，助荷蘭半準決賽踢走對手；但上次2014年4強交手，當時由雲高爾掌帥印面對美斯，令後者顆粒無收，但雙方悶和120鐘後，荷蘭射輸12碼出局。如今再度交手，兩軍人面幾近全非，美斯及荷蘭的翼衛戴利白蘭特，已是雙方碩果僅存的正選球員。
71歲的雲高爾無懼挑釁對手說：「美斯能以一人之力扭轉戰局，但上次2014年交手，他觸不到皮球，但我們輸了12碼，所以今次要復仇。」荷蘭在雲高爾重掌帥印下，保持近19場不敗，而橙兵對上4次出戰世盃半準決賽，3度成功晉級。夫添的荷蘭，將仍以2014年已在大軍名單的迪比、夥拍分組賽場場士哥的新星加普，合組雙箭頭。兩大翼衛戴利白蘭特及杜費斯將是攻守重心，防守大將華基爾雲迪積克，聯同巨人門將路柏，要力阻由美斯帶領的阿根廷鋒將進襲。
美斯夥艾華利斯攻堅
對手44歲的阿根廷教練史卡朗尼表示，期待跟「戰術大師」雲高爾交手，他說「我効力拉科魯尼亞時，雲高爾已是享負盛名的巴塞教頭，能跟他交手，引以為傲，每人也知道他對足球的貢獻。」對於現時的荷蘭，史卡朗尼表示天分不及過往數代，但對阿根廷仍是一次艱巨的考驗。他補充說：「這將是兩支傳統球隊一次很好的交手，有一隊會出局，希望己隊會晉級。」
陣容上，已入3球的球王美斯，將會跟年輕新星、已入2球的祖利安艾華利斯及老將艾真度高美斯，合組三叉戟；上仗失機頻頻的拿達路馬天尼斯仍先列後備，至於大腿受傷的「天使」迪馬利亞，今場有機會復出候命。阿根廷對上7次在決賽周亮相，只有2014取得亞軍，其餘6次最多去到8強賽便止步。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx )