世界盃A組決戰｜厄瓜多爾撼塞內加爾 出線生死鬥

世盃決賽周第3輪分組賽，A組打頭陣，已提早出局的東道主卡塔爾，鬥首名出線大熱的荷蘭(29/11 23:00)；同時間實力接近的厄瓜多爾決戰塞內加爾(29/11 23:00)，將更為矚目。

非洲雄師塞內加爾雖缺星級球員沙迪奧文尼，但上仗3比1贏東道主卡塔爾，打開勝門；今場務必要再贏波，才能反壓暫多1分的厄瓜多爾出線。塞軍教練阿利奧施斯揚言今場要改變戰略，但上仗擔正的迪希路及首席箭頭保拿爾迪亞各建一功，有助提升今場生死戰爭功的信心。

至於首兩輪表現更出色的厄瓜多爾，其王牌球員恩拿華倫西亞頭兩仗入3球，寫下接連包辦國家隊6個世盃決賽周入球的歷史佳績；雖然他上仗完場前因膝傷被擔架抬離場，但據報已無大礙，今場可出場，誓領國家隊繼06年後，再入16強，而只要厄軍比同分的荷蘭，同晚淨勝球數更多，甚至可取首名出線。

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