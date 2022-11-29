世界盃A組決戰｜厄瓜多爾撼塞內加爾 出線生死鬥

世盃決賽周第3輪分組賽，A組打頭陣，已提早出局的東道主卡塔爾，鬥首名出線大熱的荷蘭(29/11 23:00)；同時間實力接近的厄瓜多爾決戰塞內加爾(29/11 23:00)，將更為矚目。
非洲雄師塞內加爾雖缺星級球員沙迪奧文尼，但上仗3比1贏東道主卡塔爾，打開勝門；今場務必要再贏波，才能反壓暫多1分的厄瓜多爾出線。塞軍教練阿利奧施斯揚言今場要改變戰略，但上仗擔正的迪希路及首席箭頭保拿爾迪亞各建一功，有助提升今場生死戰爭功的信心。
至於首兩輪表現更出色的厄瓜多爾，其王牌球員恩拿華倫西亞頭兩仗入3球，寫下接連包辦國家隊6個世盃決賽周入球的歷史佳績；雖然他上仗完場前因膝傷被擔架抬離場，但據報已無大礙，今場可出場，誓領國家隊繼06年後，再入16強，而只要厄軍比同分的荷蘭，同晚淨勝球數更多，甚至可取首名出線。
荷蘭望大數卡塔爾避16強鬥英軍
「橙衣兵團」荷蘭靠新星加普連續兩仗先開紀錄，2戰得4分；但其實上仗大部分時間踢來沒精打采，攻門寥寥，為求重振聲威，今夜將採取全攻型鬥篤定出局的卡塔爾。
橙軍射手迪比將升任正選，跟加普及貝雲積合力攻堅，阿積士中場貝侯斯亦會取代球會隊友卡拉臣，從後支援；為避免在16強即遇上同晚稍後登場的英格蘭，今場會力爭盡數對手，博首名出線。對手卡塔爾首兩戰全敗，提早成為繼2010年的南非後，第2支首圈出局的東道主；但今場要力爭分數，避免分組賽全敗的尷尬場面，難度甚大，鬥心亦成疑問。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx )